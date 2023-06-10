В Омске несколько человек в масках пытались похитить мужчину

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Накануне поздно вечером, 9 июня, в полицию Омска обратились перепуганные жители улицы Барнаульской. Очевидцы сообщили, что несколько людей в масках пытаются похитить мужчину.
Когда полицейские прибыли на место, то оказалось, что похищение не настоящее, а разыгранное.
«В расчете сымитировать похищение, несколько человек в масках силой во дворе дома по улице Барнаульской поместили своего знакомого в салон автомобиля, после чего сообщили о розыгрыше». — рассказали в полиции.
Теперь же сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в деталях инцидента и дать правовую оценку.
Ранее Город55 сообщал, что замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю. Молодой омич получил удар головой в лицо.