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В Омске несколько человек в масках пытались похитить мужчину

10 июня 2023, 09:35
Фото: 1MI
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Похищение оказалось розыгрышем, а вот в деталях инцидента теперь предстоит разобраться полицейским.

Накануне поздно вечером, 9 июня, в полицию Омска обратились перепуганные жители улицы Барнаульской. Очевидцы сообщили, что несколько людей в масках пытаются похитить мужчину.

Когда полицейские прибыли на место, то оказалось, что похищение не настоящее, а разыгранное.

«В расчете сымитировать похищение, несколько человек в масках силой во дворе дома по улице Барнаульской поместили своего знакомого в салон автомобиля, после чего сообщили о розыгрыше». — рассказали в полиции.

Теперь же сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в деталях инцидента и дать правовую оценку.

Ранее Город55 сообщал, что замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю. Молодой омич получил удар головой в лицо.

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#Евгений Игишев#Полиция#Похищение#Розыгрыш#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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