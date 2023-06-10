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В День России в Омске перекроют дороги, а автобусы пустят в объезд

10 июня 2023, 08:52
Фото: Город55
Ограничения движения затронут центральную часть города.

В Омске в День России, 12 июня, в связи с праздничными мероприятиями будет частично ограничено движение транспорта. В основном, это коснется центральной части города.

Движение перекроют на следующих улицах:

В департамента транспорта администрации Омска рассказали как в этот день будут ездить автобусы и маршрутки.

Ранее Город55 сообщал, что 12 июня для омичей выступит Ирина Дубцова. Бесплатный концерт в честь Дня России начнется в 8 часов вечера на Соборной площади.

В Омске на День России выступит Ирина Дубцова
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#Евгений Игишев#Транспорт#День России#Ограничение движения#Дороги#Перекрытые дороги#Город#Омск
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