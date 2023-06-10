В День России в Омске перекроют дороги, а автобусы пустят в объезд

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В Омске в День России, 12 июня, в связи с праздничными мероприятиями будет частично ограничено движение транспорта. В основном, это коснется центральной части города.
Движение перекроют на следующих улицах:
В департамента транспорта администрации Омска рассказали как в этот день будут ездить автобусы и маршрутки.
Ранее Город55 сообщал, что 12 июня для омичей выступит Ирина Дубцова. Бесплатный концерт в честь Дня России начнется в 8 часов вечера на Соборной площади.