Показатели превышены в 2 раза. В воздухе Омска обнаружили превышение ПДК микрочастиц

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
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В Октябрьском округе Омска 10 июня обнаружили превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц, сообщили в региональном минприроды. По прогнозам ведомства, в ближайшие сутки в области ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.
Согласно данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, индекс качества воздуха в Омской области соответствует значению «Хорошо». Концентрация твердых микрочастиц составляет 9,1 мкг/м³, что в 1,8 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.
Напомним, на этой неделе в Калачинске наблюдалось незначительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода из-за пожара на местной свалке. К настоящему времени возгорание потушили.