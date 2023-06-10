Конфликт в ГИБДД, кандидаты в губернаторы и загрязнение воздуха. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю
Для молодого омича визит с жалобой в кабинет Максима Кина, который занимает должность заместителя начальника одного из отделов УГИБДД по Омской области, что базируется на улице 8-й Ремесленной, закончился визитом в больницу, сломанным носом и заявлением в региональный СК. Город55 узнал версию потерпевшего. Позже в полиции рассказали из-за чего вспыхнул конфликт.
Новость №2. В Омской области началось выдвижение кандидатов на должность губернатора
С 10 июня в Омской области началось выдвижение кандидатов на выборы губернатора. Начиная с сегодняшнего дня партии могут предоставлять документы в Облизбирком. С претендентами на кресло главы региона необходимо определиться до 29 июня. Кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. (Спойлер: от партии выдвигаться проще)
Омское отделение КПРФ сегодня определилось с кандидатом. Коммунистов на выборах будет представлять Андрей Алехин.
Новость №3. В воздухе Омска обнаружили превышение концентрации твердых микрочастиц
В Октябрьском округе Омска 10 июня обнаружили превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц. По прогнозам, в ближайшие сутки в области ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Концентрация твердых микрочастиц составляет 9,1 мкг/м³, что в 1,8 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.