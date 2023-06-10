Конфликт в ГИБДД, кандидаты в губернаторы и загрязнение воздуха. Омск сегодня

Для молодого омича визит с жалобой в кабинет Максима Кина, который занимает должность заместителя начальника одного из отделов УГИБДД по Омской области, что базируется на улице 8-й Ремесленной, закончился визитом в больницу, сломанным носом и заявлением в региональный СК. Город55 узнал версию потерпевшего. Позже в полиции рассказали из-за чего вспыхнул конфликт.