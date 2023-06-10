Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Изображение материала

Конфликт в ГИБДД, кандидаты в губернаторы и загрязнение воздуха. Омск сегодня

10 июня 2023, 14:05
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю

Для молодого омича визит с жалобой в кабинет Максима Кина, который занимает должность заместителя начальника одного из отделов УГИБДД по Омской области, что базируется на улице 8-й Ремесленной, закончился визитом в больницу, сломанным носом и заявлением в региональный СК. Город55 узнал версию потерпевшего. Позже в полиции рассказали из-за чего вспыхнул конфликт.

Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю
Узнать подробнее
Продавал талоны третьим лицам. Стали известны подробности конфликта в омском ГИБДД
Узнать подробнее

Новость №2. В Омской области началось выдвижение кандидатов на должность губернатора

С 10 июня в Омской области началось выдвижение кандидатов на выборы губернатора. Начиная с сегодняшнего дня партии могут предоставлять документы в Облизбирком. С претендентами на кресло главы региона необходимо определиться до 29 июня. Кандидаты могут выдвигаться как политическими партиями, так и в порядке самовыдвижения. (Спойлер: от партии выдвигаться проще)

Омское отделение КПРФ сегодня определилось с кандидатом. Коммунистов на выборах будет представлять Андрей Алехин.

В Омской области началось выдвижение кандидатов на должность губернатора
Узнать подробнее
«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина
Узнать подробнее

Новость №3. В воздухе Омска обнаружили превышение концентрации твердых микрочастиц

В Октябрьском округе Омска 10 июня обнаружили превышение предельно допустимой концентрации твердых частиц. По прогнозам, в ближайшие сутки в области ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Концентрация твердых микрочастиц составляет 9,1 мкг/м³, что в 1,8 раза выше рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения среднегодового значения качества воздуха.

Показатели превышены в 2 раза. В воздухе Омска обнаружили превышение ПДК микрочастиц
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омская область#Омск#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Итоги дня#Политика#Экология#Выборы#Губернаторские выборы#Андрей Алехин#Госавтоинспекция#ГИБДД
Подпишитесь
ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
Вчера, 11:38
Продавал талоны третьим лицам. Стали известны подробности конфликта в омском ГИБДД
Сегодня, 10:49
«Варягов — на выход». Омские коммунисты выдвинули на губернаторские выборы Алехина
Сегодня, 06:09
Замначальника отдела омской Госавтоинспекции сломал нос посетителю
Сегодня, 02:05
«Лавинообразное обрушение». В центре Омска может рухнуть здание Кадетского корпуса
Сегодня, 04:30
Показатели превышены в 2 раза. В воздухе Омска обнаружили превышение ПДК микрочастиц
Сегодня, 03:16