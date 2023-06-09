В Южно-Сахалинске произошло столкновение двух легковушек

Согласно сообщению, приложенному к видеоролику, авария произошла в районе Хомутово. Водитель Toyota Land Cruiser Prado поворачивал налево на проспект Мира и столкнулся с задней частью автомобиля Honda Fit. В результате удара малолитражный автомобиль перевернулся, пишет Общественная служба новостей.