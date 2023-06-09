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Posted 9 июня 15:44

Published 9 июня 15:44

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Южно-Сахалинске произошло столкновение двух легковушек

9 июня 2023, 15:44
В Южно-Сахалинске в пятницу, девятого июня, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две иномарки. Telegram-канал «ЧП Сахалин» опубликовал кадры с места происшествия.

Согласно сообщению, приложенному к видеоролику, авария произошла в районе Хомутово. Водитель Toyota Land Cruiser Prado поворачивал налево на проспект Мира и столкнулся с задней частью автомобиля Honda Fit. В результате удара малолитражный автомобиль перевернулся, пишет Общественная служба новостей.

На месте происшествия работают полицейские и сотрудники скорой помощи. Движение на данном участке дороги затруднено.

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