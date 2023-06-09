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В школах и домах культуры Омской области закрыли глаза на пожарную безопасность

9 июня 2023, 09:54
Фото: Город55
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Требования пожарной безопасности не соблюдались в Марьяновском районе.

Прокуратура Омской области и представители регионального МЧС провели проверку на территории Марьяновского района. Оказалось, что в нескольких образовательных учреждениях руководство игнорировало требования пожарной безопасности.

В некоторых школах и домах культуры ответственные лица несвоевременно перезаряжали огнетушители и не обеспечивали бесперебойное питание автоматической пожарной сигнализации. Проверка показала также, что в учреждениях не было защитных масок для дыхания и глаз, которые нужно применять при внезапном пожаре. Кроме того, горючие материалы хранились в неположенных для этого местах.

По итогу сотрудники надзорного ведомства внесли шесть представлений ответственным за организацию пожарной безопасности лицам. 11 руководителей и работников учреждений прокуратура привлекла к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

На этом проверка пожарной безопасности не закончена, запланированы и другие рейды, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Ранее Город55 писал о том, что школу № 133 на улице 19-го Партсъезда, 37 оштрафовали на крупную сумму. В учреждении не чинили пожарную сигнализацию, хотя о том, что она не работала, стало известно еще в прошлом году.

Денег нет. Омскую школу № 133 крупно оштрафовали за пожарную сигнализацию
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Дети#Общество#Происшествия#Пожарная безопасность#ГУ МЧС по Омской области#Прокуратура Омской области#Представление#Административная ответственность
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