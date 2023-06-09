В школах и домах культуры Омской области закрыли глаза на пожарную безопасность

В некоторых школах и домах культуры ответственные лица несвоевременно перезаряжали огнетушители и не обеспечивали бесперебойное питание автоматической пожарной сигнализации. Проверка показала также, что в учреждениях не было защитных масок для дыхания и глаз, которые нужно применять при внезапном пожаре. Кроме того, горючие материалы хранились в неположенных для этого местах.