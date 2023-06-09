В школах и домах культуры Омской области закрыли глаза на пожарную безопасность

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 10:00
Прокуратура Омской области и представители регионального МЧС провели проверку на территории Марьяновского района. Оказалось, что в нескольких образовательных учреждениях руководство игнорировало требования пожарной безопасности.
В некоторых школах и домах культуры ответственные лица несвоевременно перезаряжали огнетушители и не обеспечивали бесперебойное питание автоматической пожарной сигнализации. Проверка показала также, что в учреждениях не было защитных масок для дыхания и глаз, которые нужно применять при внезапном пожаре. Кроме того, горючие материалы хранились в неположенных для этого местах.
По итогу сотрудники надзорного ведомства внесли шесть представлений ответственным за организацию пожарной безопасности лицам. 11 руководителей и работников учреждений прокуратура привлекла к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
На этом проверка пожарной безопасности не закончена, запланированы и другие рейды, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.
Ранее Город55 писал о том, что школу № 133 на улице 19-го Партсъезда, 37 оштрафовали на крупную сумму. В учреждении не чинили пожарную сигнализацию, хотя о том, что она не работала, стало известно еще в прошлом году.