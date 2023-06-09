В РПК рассказали об инновационных разработках в сфере протезирования

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Известно, что модуль назвали «Кинез-1». В создании разработки, софт и компонентная база которой на 100% отечественные, приняли участие ведущие реабилитологи и киберинженеры. Идея и патентные права на нее принадлежат РПК.
Принцип работы устройства основан на микропроцессорных технологиях, обеспечивающих сканирование и обработку информации о характере и наклоне поверхности, степени нагрузки на протез, интенсивности передвижения, циклах и фазах ходьбы.
«Обладатель протеза с нашим коленным модулем может вскоре после протезирования двигаться уже практически как человек без ампутации, ведущий активный образ жизни», — отметил гендиректор РПК Руслан Саитгареев. По его словам, в управлении протезом «Кинез-1» все функции берет на себя компьютер, который способен адаптироваться к новым обстоятельствам за доли секунды. Саитгареев напомнил, что в мире уже существуют протезы, оснащенные подобным модулем, но РПК стала одним из первых разработчиков и производителей такого протеза в РФ. В данный момент проводится тестирование модуля. Согласно оценке врачей, протез с модулем позволит своим обладателям встать на ноги быстрее, чем это удастся пациентам с механическим протезом, поможет минимизировать нарушения, связанные с ампутацией, восстановит функции утраченной конечности.
Коленный модуль в составе протеза бедра дает возможность варьировать скорость передвижения, менять направление движения, продолжительность ходьбы и дистанцию.
Действие протеза основывается на работе ключевых датчиков, среди которых датчик угла наклона и гироскоп.
«Мы не зависим от иностранного ПО и зарубежной компонентной базы. Наш модуль на 30–50% дешевле зарубежных аналогов», — заявил директор по производству РПК Алексей Громов.
Важно, что микропроцессорный коленный модуль «Кинез-1» уже имеет разрешительную документацию и прошел испытания на Московском протезно-ортопедическом предприятии.
Оформить получение «Кинеза» граждане РФ с ограниченными возможностями могут через Минтруд. Министерство оказало серьезную поддержку в разработке и получении разрешительной документации на изделие. Для получения модуля понадобится документ, который составляют по результатам медико-социальной экспертизы: это индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).