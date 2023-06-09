В РПК рассказали об инновационных разработках в сфере протезирования

«Обладатель протеза с нашим коленным модулем может вскоре после протезирования двигаться уже практически как человек без ампутации, ведущий активный образ жизни», — отметил гендиректор РПК Руслан Саитгареев. По его словам, в управлении протезом «Кинез-1» все функции берет на себя компьютер, который способен адаптироваться к новым обстоятельствам за доли секунды. Саитгареев напомнил, что в мире уже существуют протезы, оснащенные подобным модулем, но РПК стала одним из первых разработчиков и производителей такого протеза в РФ. В данный момент проводится тестирование модуля. Согласно оценке врачей, протез с модулем позволит своим обладателям встать на ноги быстрее, чем это удастся пациентам с механическим протезом, поможет минимизировать нарушения, связанные с ампутацией, восстановит функции утраченной конечности.