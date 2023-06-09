В Омске застройщик Зиновьев собирается возводить дома на улице Успешная

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Городу55 стало известно, что обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Дом на Успешной“ одобрили проект строительства многоквартирного жилого дома № 3 в жилом квартале по улице Успешная.
Положительное заключение на проектную документацию выдало ООО «Базис». Подготовкой документации занимался «Проектный институт „Горпроект“, учредителем которого является Владимир Волков.
Компанию «СЗ „Дом на Успешной“ зарегистрировали в Омске в 2019 году. До 27 июня прошлого года она называлась „Дом на Енисейской“. Владеет ООО Александр Зиновьев. Директором с момента создания значится Алексей Царук. По итогам прошлого года фирма понесла убытки в размере 221 тысяча рублей.
Добавим, что Зиновьев 22 марта 2023 года создал новую компанию — ООО «Квартал на Енисейской» с уставным капиталом в 100 млн рублей. Специализируется общество с ограниченной ответственностью на строительстве жилых и нежилых зданий. Скорее всего, Александр Зиновьев будет возводить жилой комплекс на Енисейской.
В мае 2023-го разрешение на строительство шестиэтажного дома по улице Успешная от депахитектуры получила другая компания — ООО «Специализированный застройщик „Успешная-2“, которым как раз владеет и руководит Алексей Царук.