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В Омске застройщик Зиновьев собирается возводить дома на улице Успешная

9 июня 2023, 09:21
Фото: 1MI
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Проект строительства получил положительное заключение экспертизы.

Городу55 стало известно, что обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик „Дом на Успешной“ одобрили проект строительства многоквартирного жилого дома № 3 в жилом квартале по улице Успешная.

Положительное заключение на проектную документацию выдало ООО «Базис». Подготовкой документации занимался «Проектный институт „Горпроект“, учредителем которого является Владимир Волков.

Компанию «СЗ „Дом на Успешной“ зарегистрировали в Омске в 2019 году. До 27 июня прошлого года она называлась „Дом на Енисейской“. Владеет ООО Александр Зиновьев. Директором с момента создания значится Алексей Царук. По итогам прошлого года фирма понесла убытки в размере 221 тысяча рублей.

Добавим, что Зиновьев 22 марта 2023 года создал новую компанию — ООО «Квартал на Енисейской» с уставным капиталом в 100 млн рублей. Специализируется общество с ограниченной ответственностью на строительстве жилых и нежилых зданий. Скорее всего, Александр Зиновьев будет возводить жилой комплекс на Енисейской.

В мае 2023-го разрешение на строительство шестиэтажного дома по улице Успешная от депахитектуры получила другая компания — ООО «Специализированный застройщик „Успешная-2“, которым как раз владеет и руководит Алексей Царук.

Омский предприниматель Алексей Царук создал еще две компании
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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Многоквартирный дом#Проект#Экспертиза#Застройщик#Общество#Город#Новости#Омск#Алексей Царук#Александр Зиновьев
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