В Омске застройщик Зиновьев собирается возводить дома на улице Успешная

Компанию «СЗ „Дом на Успешной“ зарегистрировали в Омске в 2019 году. До 27 июня прошлого года она называлась „Дом на Енисейской“. Владеет ООО Александр Зиновьев. Директором с момента создания значится Алексей Царук. По итогам прошлого года фирма понесла убытки в размере 221 тысяча рублей.