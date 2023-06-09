В Омске осудили бизнесмена Олега Пахтеева за хищение денег 37 пайщиков

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В Омске вынесли приговор бывшему председателю жилищно-строительного кооператива «Малиновского-2012» Олегу Пахтееву. Его признали виновным в присвоении и растрате денег пайщиков.
«По версии следствия, в 2014–2016 гг. мужчина получил от 37 граждан в качестве оплаты паевого взноса за квартиры строящегося дома денежные средства, часть из которых потратил на реализацию коммерческих проектов, не связанных со строительством указанного здания. Размер ущерба составил более 47 млн рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Пахтеев пытался скрыться от следствия за границей, из-за чего мужчину разыскивал Интерпол. В июне 2019 года бизнесмена задержали в Санкт-Петербурге.
Центральный районный суд Омска вынес вердикт — 6 лет колонии строго режима. Также Олег Пахтеев должен будет выплатить штраф — 900 тысяч рублей.