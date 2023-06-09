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В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус

9 июня 2023, 09:52
Фото: yandex.ru/maps
Для этого потребовалась передача образовательного учреждения в собственность Омской области.

На базе казачьей кадетской школы-интерната имени маршала Советского Союза Дмитрия Язова готовятся создать казачий кадетский корпус. По этой причине учебное заведение, которое находится по улице 4-я Поселковая, 38, потребовалось передать из городской собственности в областную. Вопрос смены собственника рассмотрят на заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности уже 13 июня 2023 года.

К безвозмездному отчуждению в собственность Омской области предлагается бюджетное общеобразовательное учреждение как имущественный комплекс и объекты недвижимого имущества, закрепленные за данным учреждением на праве оперативного управления и бессрочного пользования.

С ноября 2022 года директором школы-интерната значится Владимир Прихоженко. Школа-интернат — одно из 19 учебных заведений на территории региона, которые закроют на капитальный ремонт в 2024–2025 годах. Точную дату закрытия в депобре пообещали сообщить за 1,5-2 месяца до начала работ.

Дорога, которая перейдет в собственность городаДорога, которая перейдет в собственность города
Дорога, которая перейдет в собственность города
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Добавим, что в собственность города наоборот планируют передать автомобильную дорогу на Левобережье. Речь идет о подъезде протяженностью 133 метра к физкультурно-спортивному комплексу с бассейном по улице Конева.

После передачи в муниципальную собственность города за содержание этого участка будет отвечать УДХБ.

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#Юлия Истомина#Собственность#Горсовет#Школа#Казаки#Дорога#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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