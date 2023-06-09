В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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На базе казачьей кадетской школы-интерната имени маршала Советского Союза Дмитрия Язова готовятся создать казачий кадетский корпус. По этой причине учебное заведение, которое находится по улице 4-я Поселковая, 38, потребовалось передать из городской собственности в областную. Вопрос смены собственника рассмотрят на заседании комитета Омского горсовета по муниципальной собственности уже 13 июня 2023 года.
К безвозмездному отчуждению в собственность Омской области предлагается бюджетное общеобразовательное учреждение как имущественный комплекс и объекты недвижимого имущества, закрепленные за данным учреждением на праве оперативного управления и бессрочного пользования.
Добавим, что в собственность города наоборот планируют передать автомобильную дорогу на Левобережье. Речь идет о подъезде протяженностью 133 метра к физкультурно-спортивному комплексу с бассейном по улице Конева.
После передачи в муниципальную собственность города за содержание этого участка будет отвечать УДХБ.