В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус

С ноября 2022 года директором школы-интерната значится Владимир Прихоженко. Школа-интернат — одно из 19 учебных заведений на территории региона, которые закроют на капитальный ремонт в 2024–2025 годах. Точную дату закрытия в депобре пообещали сообщить за 1,5-2 месяца до начала работ.