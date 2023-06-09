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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

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В мэрии Омска рассказали, когда всем жителям Левобережья дадут газ

9 июня 2023, 13:32
Фото: Город55
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В данный момент проблемы с газоснабжением есть более чем в 200 многоэтажках Кировского округа.

Во вторник, 6 июня, от газоснабжения были отключены жители Советского и Кировского округа. «Газпром межрегион газ» предупреждал о возможных перебоях из-за ремонта до 48 часов, однако в некоторых домах нет газа уже четвертый день.

От проживающих в городке Нефтяников жалоб не поступало, проблемы есть на территории Левого берега. Как стало известно Городу55, работы по наладке оборудования и подключению газа все еще продолжаются больше чем в 200 многоквартирных домах округа.

«Процесс этот не одномоментный — для поквартирного подключения всех абонентов требуется время. Получить более подробную информации жители могут в диспетчерских службах управляющей компании „Левобережье“ и газоснабжающей организации „Плазма“. По информации главы округа, работы по подключению абонентов будут завершены сегодня-завтра», — рассказали изданию в пресс-центре администрации Омска.

Добавим, что перебои с газоснабжением также ожидаются и в 15 муниципальных районах. Ознакомиться этим подробнее можно здесь.

«Ребенку кашу не могу сварить». В домах омского Левобережья третий день нет газа
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Жалобы#Газоснабжение#ООО «Газпром межрегионгаз»
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