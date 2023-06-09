В 53 омских многоэтажках появятся новые безопасные лифты

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В пресс-службе регионального фонда капитального ремонта в Омской области сообщили, что в 2023 году в регионе заменят 203 лифта. Их установят в 56 многоэтажках по региональной программе капремонта.
В ведомстве уточнили, что наибольшее количество лифтов обновят в домах Кировского округа — 77 штук. А меньше всего в Советском округе — 6 штук. Подрядчиком выступает ООО «Импорт-Лифт». Уже сейчас для 35 домов разрабатывают и согласовывают проекты. Отметим, что первая приемка лифтов пройдет в конце июля, а последняя — в конце ноября.
Преимущество современных энергосберегающих лифтов: