В 53 омских многоэтажках появятся новые безопасные лифты

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество лифтов обновят в домах Кировского округа — 77 штук. А меньше всего в Советском округе — 6 штук. Подрядчиком выступает ООО «Импорт-Лифт». Уже сейчас для 35 домов разрабатывают и согласовывают проекты. Отметим, что первая приемка лифтов пройдет в конце июля, а последняя — в конце ноября.