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В 53 омских многоэтажках появятся новые безопасные лифты

9 июня 2023, 05:43
Фото: Региональный фонд капитального ремонта в Омской области
В этом году в регионе заменят 203 лифта.

В пресс-службе регионального фонда капитального ремонта в Омской области сообщили, что в 2023 году в регионе заменят 203 лифта. Их установят в 56 многоэтажках по региональной программе капремонта.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество лифтов обновят в домах Кировского округа — 77 штук. А меньше всего в Советском округе — 6 штук. Подрядчиком выступает ООО «Импорт-Лифт». Уже сейчас для 35 домов разрабатывают и согласовывают проекты. Отметим, что первая приемка лифтов пройдет в конце июля, а последняя — в конце ноября.

Фото: Региональный фонд капитального ремонта в Омской области

Преимущество современных энергосберегающих лифтов:

  • безопасность (ограничители скорости, ловители кабины, дублирование канатной системы);
  • плавность хода и пониженная шумность;
  • светодиодное освещение;
  • антивандальная панель управления лифтом;
  • огнестойкое напольное покрытие;
  • индикатор перегрузки;
  • фотобарьер, который не позволит кого-то или что-то зажать дверями лифта.
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#Ксения Карагодина#Омск#Лифт#Дома#Капремонт#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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