Утюг для долларов. Трех омичей отправили в колонию за похищение людей в Новосибирске

Сегодня, 9 июня, в железнодорожном районном суде Новосибирска огласили приговор по уголовному делу в отношении трех омичей, которых обвинили в похищении людей. Согласно обвинительному заключению, Платонов Артур, Суворов Константин и Гаврюшин Павел договорились похитить мужчину и женщину, а потом вымогать у них деньги. Компания угрожала им утюгом и требовала 6 тыс долларов США. Злоумышленники при этом забрали у обоих все деньги и имущество, принадлежавшее женщине.