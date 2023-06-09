Утюг для долларов. Трех омичей отправили в колонию за похищение людей в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сегодня, 9 июня, в железнодорожном районном суде Новосибирска огласили приговор по уголовному делу в отношении трех омичей, которых обвинили в похищении людей. Согласно обвинительному заключению, Платонов Артур, Суворов Константин и Гаврюшин Павел договорились похитить мужчину и женщину, а потом вымогать у них деньги. Компания угрожала им утюгом и требовала 6 тыс долларов США. Злоумышленники при этом забрали у обоих все деньги и имущество, принадлежавшее женщине.
Чтобы удерживать похищенных, Платонов арендовал в Новосибирске квартиру в Железнодорожном районе по улице Челюскинцев. Для этого омич использовал поддельный паспорт гражданина Кыгрызстана, сообщили в пресс-службе новосибирского суда.
Мужчин признали виновными. Платонов получил шесть лет заключения, Суворову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, Гаврюшину дали пять лет лишения свободы. Отбывать наказание омичи будут в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскали 100 тыс рублей в пользу потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу, так что решение может быть обжаловано.
Ранее Город55 писал о 41-летнем омиче, обвиняемом в разбое, похищении людей и вымогательстве. По данным следствия, у него были сообщники, с которыми он напал зимой 2019 года на трех знакомых. Целью банды стал Mercedes-Benz СLK.