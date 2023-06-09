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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Утюг для долларов. Трех омичей отправили в колонию за похищение людей в Новосибирске

9 июня 2023, 13:05
Фото: Город55
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Три омича отправились в колонию за похищение мужчины и женщины в Новосибирске

С них также взыскали деньги в пользу одного из потерпевших.

Сегодня, 9 июня, в железнодорожном районном суде Новосибирска огласили приговор по уголовному делу в отношении трех омичей, которых обвинили в похищении людей. Согласно обвинительному заключению, Платонов Артур, Суворов Константин и Гаврюшин Павел договорились похитить мужчину и женщину, а потом вымогать у них деньги. Компания угрожала им утюгом и требовала 6 тыс долларов США. Злоумышленники при этом забрали у обоих все деньги и имущество, принадлежавшее женщине.

Чтобы удерживать похищенных, Платонов арендовал в Новосибирске квартиру в Железнодорожном районе по улице Челюскинцев. Для этого омич использовал поддельный паспорт гражданина Кыгрызстана, сообщили в пресс-службе новосибирского суда.

Мужчин признали виновными. Платонов получил шесть лет заключения, Суворову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы, Гаврюшину дали пять лет лишения свободы. Отбывать наказание омичи будут в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных взыскали 100 тыс рублей в пользу потерпевшей. Приговор пока не вступил в законную силу, так что решение может быть обжаловано.

Ранее Город55 писал о 41-летнем омиче, обвиняемом в разбое, похищении людей и вымогательстве. По данным следствия, у него были сообщники, с которыми он напал зимой 2019 года на трех знакомых. Целью банды стал Mercedes-Benz СLK.

В Омске будут судить члена банды за похищения людей и вымогательства
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Суд#Уголовное дело#Похищение#Вымогательство#Приговор суда#Приговор
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