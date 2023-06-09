Ушел из жизни известный омский бизнесмен Олег Цапалов

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
В Омске скончался Олег Вадимович Цапалов. Он был руководителем компании «Армиг», и создателем проекта «Фабрика Предпринимательства. Дети». Об утрате сообщила министр экономики Анна Негодуйко в своем телеграм-канале.
«Он посвятил себя доброму и важному проекту — помогал детям пробовать себя в предпринимательстве, повышал финансовую грамотность подрастающего поколения. Много хороших откликов об Олеге Вадимовиче, он любил свое дело, ему удавалось быть примером для многих. Светлая память об Олеге Вадимовиче навсегда останется в наших сердцах», — написала Анна Негодуйко.
В этом году Олег Цапалов стал одним из победителей премии «Предприниматель ГОроДА».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Олега Вадимовича.