Турчак: Рабочая группа по СВО объединит усилия с фондом «Защитники Отечества»

Турчак сообщил, что группа по СВО уже добилась важных результатов в поддержке участников специальной военной операции. Так, Владимир Путин подписал законы, регламентирующие предоставление ополченцам Донбасса статуса ветерана боевых действий, упрощение признания бойцов погибшими или пропавшими без вести. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Наконец, Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей.