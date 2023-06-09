Турчак: Рабочая группа по СВО объединит усилия с фондом «Защитники Отечества»

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Сообщается, что Турчак вошёл в состав наблюдательного совета фонда и возглавил в нем рабочую группу по законотворчеству. Он подчеркнул, что по данному вектору он и рабочая группа по СВО могут оказать фонду серьёзную помощь, пишет rostovgazeta.ru.
Турчак сообщил, что группа по СВО уже добилась важных результатов в поддержке участников специальной военной операции. Так, Владимир Путин подписал законы, регламентирующие предоставление ополченцам Донбасса статуса ветерана боевых действий, упрощение признания бойцов погибшими или пропавшими без вести. Принят закон о бесплатной юридической помощи для участников СВО и их семей. Наконец, Госдума приняла закон группы о праве на полное списание кредитов погибшего или получившего тяжёлую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаёмщиков и совершеннолетних детей.
Депутаты Государственной думы обсуждают проект закона о приоритетном зачислении в детские сады, школы и летние оздоровительные лагеря детей добровольцев СВО.
Секретарь генсовета ЕР поделился информацией о том, что рабочая группа имеет своих координаторов в регионах и они готовы оказывать помощь филиалам фонда. Рассказал он и о еженедельном обновлении «тепловой карты» основных проблем. Данные актуализируются как по регионам, так и в масштабах страны.
Цивилева сообщила, что 1 июня 2023 года во всех субъектах РФ начали работать филиалы фонда «Защитники Отечества». За это время координаторы уже приняли более 4000 обращений.
Анна Цивилева заявила, что фонд поддерживает инициативу введения единого стандарта мер поддержки участников СВО, предложенного рабочей группой, и выравнивание размеров региональных выплат бойцам.
Официальный партийный сайт ER.RU пишет, что Турчак и Цивилева договорились совместно провести первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда.