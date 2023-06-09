Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98

По словам родителей, последние два года нужно ремонтировать спортивный зал. Судя по фотографиям в посте, детям небезопасно там заниматься. По стене с внешней стороны пошла трещина, которая, как уточняет автор публикации, изнутри еще больше. Кроме того, в зале проваливается пол. Средства на ремонт выделяли, однако их очень мало, чтобы привлечь строителей для работ. В департаменте образования, по словам омичей, об этой ситуации знают, но не предпринимают никаких мер.