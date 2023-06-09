Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В социальных сетях горожане забили тревогу из-за аварийного состояния школы № 98. Она находится в Советском округе по улице 50 лет Профсоюзов. Жалобы появились сразу в нескольких пабликах — «Омск ВК» и «Голос Омска».
По словам родителей, последние два года нужно ремонтировать спортивный зал. Судя по фотографиям в посте, детям небезопасно там заниматься. По стене с внешней стороны пошла трещина, которая, как уточняет автор публикации, изнутри еще больше. Кроме того, в зале проваливается пол. Средства на ремонт выделяли, однако их очень мало, чтобы привлечь строителей для работ. В департаменте образования, по словам омичей, об этой ситуации знают, но не предпринимают никаких мер.
В другом посте родитель пожаловался на состояние кровли. После очередного дождя в этом году один из классов сильно затопило. Делать какой-либо ремонт в помещении нет смысла, так как крыша «плачет» регулярно в период снеготаяния и дождей. Зимой же из-за дырявой кровли из школы уходит тепло.
«Чего ждете, господа департамента и меценаты нашей школы? Короткого замыкания электропроводки или обвала потолочного перекрытия?», — задает вопрос автор.
По словам женщины, некоторым ученикам из-за постоянных коммунальных аварий приходится заниматься не в свою смену или дистанционно.
«Вопрос о выделении дополнительных средств будет рассматриваться в ходе исполнения бюджета 2023 года и формирования проекта бюджета на 2024–2026 годы. Ежегодно в учреждении в летний период делается косметический ремонт. Занятия физкультурой в учреждении в 1-4 классах проходят в малом спортивном зале, в 5-11 классах — осенью и весной на улице, в малом спортзале, а также изучение теории в учебных кабинетах», — отписались в комментариях по этому поводу представители городской администрации.