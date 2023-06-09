Только четверть омских садоводств обеспечена водой для тушения пожаров

В отчете администрации Омска, который появился в распоряжении Города55, есть интересная информация об обеспечении водой для пожаротушения участков, которые прилегают к жилым массивам, объектам экономики, садово-огородническим и дачным объединениям. Работает в этом направлении городская администрация с 2012 года, но не сказать, что слишком успешно.