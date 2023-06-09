Только четверть омских садоводств обеспечена водой для тушения пожаров

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
13 июня на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, обсудят, как в Омске защищают территории и население от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивают пожарную безопасность и безопасность на воде.
В отчете администрации Омска, который появился в распоряжении Города55, есть интересная информация об обеспечении водой для пожаротушения участков, которые прилегают к жилым массивам, объектам экономики, садово-огородническим и дачным объединениям. Работает в этом направлении городская администрация с 2012 года, но не сказать, что слишком успешно.
«В связи с недостаточностью бюджетных средств план мероприятий, включающий строительство и модернизацию сетей водоснабжения, не выполняется», — говорится в документе.
Из необходимых 36 участков, по состоянию на 23 мая 2023 года, обеспечены только 8 — то есть четверть от всех необходимых. А на оборудование остальных 24 участков нужно выделить 1,3 млрд рублей.
Напомним, что в Омской области в целях пожарной безопасности продлили запрет на посещение лесов — на большинстве территорий он будет действовать до 25 июня.