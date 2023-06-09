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Только четверть омских садоводств обеспечена водой для тушения пожаров

9 июня 2023, 07:13
Фото: 1MI
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На оборудование остальных сетей водоснабжения необходимо 1,3 млрд рублей.

13 июня на заседании комитета горсовета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, обсудят, как в Омске защищают территории и население от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивают пожарную безопасность и безопасность на воде.

В отчете администрации Омска, который появился в распоряжении Города55, есть интересная информация об обеспечении водой для пожаротушения участков, которые прилегают к жилым массивам, объектам экономики, садово-огородническим и дачным объединениям. Работает в этом направлении городская администрация с 2012 года, но не сказать, что слишком успешно.

«В связи с недостаточностью бюджетных средств план мероприятий, включающий строительство и модернизацию сетей водоснабжения, не выполняется», — говорится в документе.

Из необходимых 36 участков, по состоянию на 23 мая 2023 года, обеспечены только 8 — то есть четверть от всех необходимых. А на оборудование остальных 24 участков нужно выделить 1,3 млрд рублей.

Напомним, что в Омской области в целях пожарной безопасности продлили запрет на посещение лесов — на большинстве территорий он будет действовать до 25 июня.

Теперь до конца июня. В Омской области продлили запрет на посещение лесов
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#Юлия Истомина#Пожары#Вода#Тушение пожара#Горсовет#Общество#Город#Новости#Омск
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