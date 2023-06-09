Страховой Дом ВСК представит на ПМЭФ передовые IT-разработки

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров цифровой трансформации в страховой сфере, представит посетителям технологичный стенд «Цифровые решения для бизнеса». На нем гости форума узнают о возможностях и преимуществах бесшовной API-интеграции страховых решений в IT-архитектуру любого бизнеса. А также ознакомятся с инновационными решениями в медицинской сфере, в том числе с «Цифровой клиникой» ВСК. Сервис подразумевает полное медицинское сопровождение пациента — помощь медицинского советника, запись на онлайн и очный прием, план обследования.