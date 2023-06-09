Сильные землетрясения зафиксировали у берегов Камчатского полуострова

Сообщается следующее: «Землетрясение с магнитудой 5,4 произошло на глубине 51 километра. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 117 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск. Второе землетрясение с магнитудой 3,9 произошло на глубине 48 километров. Эпицентр располагался в акватории Тихого океана, в 106 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск».