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Posted 9 июня 15:41

Published 9 июня 15:41

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Сильные землетрясения зафиксировали у берегов Камчатского полуострова

9 июня 2023, 15:41
Согласно информации, предоставленной пресс-службой управления МЧС России по Камчатскому краю, в заливе у берегов полуострова произошла серия землетрясений.

По данным РИА Новости, магнитуда подземных толчков составила 3,9 и 5,4, пишет Общественная служба новостей.

Сообщается следующее: «Землетрясение с магнитудой 5,4 произошло на глубине 51 километра. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 117 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск. Второе землетрясение с магнитудой 3,9 произошло на глубине 48 километров. Эпицентр располагался в акватории Тихого океана, в 106 километрах юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск».

Ранее в западной части Румынии также произошло землетрясение магнитудой 5,2 с эпицентром в уезде Арад.

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