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Семью из Омска оштрафовали на 40 тысяч рублей за мангал в лесу

9 июня 2023, 06:12
Фото: Город55
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Нарушителю выписали минимальный штраф в период ОПР.

Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что в регионе из-за природных пожаров с 8 мая действует режим ЧС. Однако прямо в этот день инспекторы обнаружили семью, которая отдыхала в лесах Красноярки.

Оказалось, что отдыхающие разжигали огонь в мангале.

«Разводить огонь под кронами деревьев запрещено в течение всего пожароопасного сезона. А сейчас, во время действия ОПР, костры нельзя разжигать нигде», — пояснили в ведомстве.

В итоге виновников оштрафовали на 40 тысяч рублей. Отметим, что им выписали минимальный штраф в период ОПР.

Напомним, что за пожар в лесу грозит уголовная ответственность.

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