Семью из Омска оштрафовали на 40 тысяч рублей за мангал в лесу

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что в регионе из-за природных пожаров с 8 мая действует режим ЧС. Однако прямо в этот день инспекторы обнаружили семью, которая отдыхала в лесах Красноярки.
Оказалось, что отдыхающие разжигали огонь в мангале.
«Разводить огонь под кронами деревьев запрещено в течение всего пожароопасного сезона. А сейчас, во время действия ОПР, костры нельзя разжигать нигде», — пояснили в ведомстве.
В итоге виновников оштрафовали на 40 тысяч рублей. Отметим, что им выписали минимальный штраф в период ОПР.
Напомним, что за пожар в лесу грозит уголовная ответственность.