Сбер и правительство Омской области запустили проект «Исторический Омск»

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Это первый шаг проекта «Исторический Омск», который стартовал при поддержке Сбера. Ещё на более 20 исторических объектах города появятся подобные информационные таблички с QR-кодами, которые будут знакомить жителей и гостей Омска с его прошлым и настоящим.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Драматический театр стал первым объектом, который включился в наш проект. Это наш давний партнёр, который является традиционной площадкой фестиваля „Золотая Маска“. Сбер уже много лет поддерживает главный театральный фестиваль страны. В будущем году Омский драмтеатр отпразднует своё 150-летие, и мы рады привлечь внимание омичей и гостей города к этому важному учреждению культуры».
Дмитрий Ушаков, первый заместитель Председателя Правительства Омской области:
«По поручению главы региона Виталия Хоценко сегодня запустили большой проект. QR-код был установлен на здании Омского академического театра драмы, который является символом всей омской культуры и региона. В следующем году драмтеатр отметит своё 150-летие, подготовка к этому знаковому событию уже началась. Сегодня в Омск прибудет первая фура со звуковым оборудованием, которое закуплено в рамках нацпроекта „Культура“. В этом году на 20 млн рублей и следующем еще на 10 млн рублей будет закуплено световое и музыкальное оборудование, а также ведутся переговоры с Министерством культуры Российской Федерации о проведении ремонтных работ в здании театра».