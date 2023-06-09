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Сбер и правительство Омской области запустили проект «Исторический Омск»

9 июня 2023, 07:17
Фото: ПАО Сбербанк
На здании Омского драматического театра появилась информационная табличка с QR-кодом. Отсканировав код, можно прочитать историю появления знакового для города здания либо прослушать аудиогид, посмотреть видовые фотографии.

Это первый шаг проекта «Исторический Омск», который стартовал при поддержке Сбера. Ещё на более 20 исторических объектах города появятся подобные информационные таблички с QR-кодами, которые будут знакомить жителей и гостей Омска с его прошлым и настоящим.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Драматический театр стал первым объектом, который включился в наш проект. Это наш давний партнёр, который является традиционной площадкой фестиваля „Золотая Маска“. Сбер уже много лет поддерживает главный театральный фестиваль страны. В будущем году Омский драмтеатр отпразднует своё 150-летие, и мы рады привлечь внимание омичей и гостей города к этому важному учреждению культуры».

Фото: ПАО Сбербанк

Дмитрий Ушаков, первый заместитель Председателя Правительства Омской области:

«По поручению главы региона Виталия Хоценко сегодня запустили большой проект. QR-код был установлен на здании Омского академического театра драмы, который является символом всей омской культуры и региона. В следующем году драмтеатр отметит своё 150-летие, подготовка к этому знаковому событию уже началась. Сегодня в Омск прибудет первая фура со звуковым оборудованием, которое закуплено в рамках нацпроекта „Культура“. В этом году на 20 млн рублей и следующем еще на 10 млн рублей будет закуплено световое и музыкальное оборудование, а также ведутся переговоры с Министерством культуры Российской Федерации о проведении ремонтных работ в здании театра».

#Общество#Город#Омск#Омская область
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