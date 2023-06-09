Сбер и правительство Омской области запустили проект «Исторический Омск»

«По поручению главы региона Виталия Хоценко сегодня запустили большой проект. QR-код был установлен на здании Омского академического театра драмы, который является символом всей омской культуры и региона. В следующем году драмтеатр отметит своё 150-летие, подготовка к этому знаковому событию уже началась. Сегодня в Омск прибудет первая фура со звуковым оборудованием, которое закуплено в рамках нацпроекта „Культура“. В этом году на 20 млн рублей и следующем еще на 10 млн рублей будет закуплено световое и музыкальное оборудование, а также ведутся переговоры с Министерством культуры Российской Федерации о проведении ремонтных работ в здании театра».