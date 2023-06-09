Сбер и Омская область провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

«Сбер — один из лидеров цифровой трансформации. Возможности компании позволят достичь стратегически важной цели, которая стоит перед региональным правительством, а именно — создать комфортные условия жизни омичей благодаря современным технологиям. В регионе уже применяются цифровые решения в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности и предоставлении государственных услуг. Есть перспективы развития в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, будем работать над внедрением».