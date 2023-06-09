Сбер и Омская область провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Врио губернатора Виталий Хоценко и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудили приоритетные задачи социально-экономического развития и укрепления экономического и промышленного потенциала региона, в том числе договорились взаимодействовать в сфере ESG и развитии технологий искусственного интеллекта.
В рамках визита прошла сессия дизайн-мышления по применению технологий искусственного интеллекта в регионе. Организаторами мероприятия выступили Сбер и правительство Омской области. Сессия дизайн-мышления — формат коллективной разработки инновационных идей для решения сложных проблем, в основе которого лежат творческий подход и ориентация на потребности клиента.
Работа на дизайн-сессии проходила в проектных командах, состоящих из представителей профильных министерств, ведомств и крупных ИТ-компаний. Каждая команда рассматривала различные сферы применения технологий искусственного интеллекта в таких как государственное управление, транспорт, городская среда, строительство, сельское хозяйство.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Искусственный интеллект способен принести ощутимую пользу экономике нашей страны. Для этого необходимо на региональном уровне системно внедрять в работу различных отраслей современные технологические решения. Я уверен, что сегодняшняя дизайн-сессия придаст дополнительный импульс развитию экономики Омской области. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество в этой сфере с правительством региона».
Дмитрий Ушаков, первый заместитель Председателя Правительства Омской области:
«Сбер — один из лидеров цифровой трансформации. Возможности компании позволят достичь стратегически важной цели, которая стоит перед региональным правительством, а именно — создать комфортные условия жизни омичей благодаря современным технологиям. В регионе уже применяются цифровые решения в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности и предоставлении государственных услуг. Есть перспективы развития в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, будем работать над внедрением».