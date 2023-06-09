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Сбер и Омская область провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

9 июня 2023, 09:19
Фото: ПАО Сбербанк
Состоялась рабочая встреча Сбербанка и Правительства Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудили приоритетные задачи социально-экономического развития и укрепления экономического и промышленного потенциала региона, в том числе договорились взаимодействовать в сфере ESG и развитии технологий искусственного интеллекта.

В рамках визита прошла сессия дизайн-мышления по применению технологий искусственного интеллекта в регионе. Организаторами мероприятия выступили Сбер и правительство Омской области. Сессия дизайн-мышления — формат коллективной разработки инновационных идей для решения сложных проблем, в основе которого лежат творческий подход и ориентация на потребности клиента.

Работа на дизайн-сессии проходила в проектных командах, состоящих из представителей профильных министерств, ведомств и крупных ИТ-компаний. Каждая команда рассматривала различные сферы применения технологий искусственного интеллекта в таких как государственное управление, транспорт, городская среда, строительство, сельское хозяйство.

Фото: ПАО Сбербанк

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект способен принести ощутимую пользу экономике нашей страны. Для этого необходимо на региональном уровне системно внедрять в работу различных отраслей современные технологические решения. Я уверен, что сегодняшняя дизайн-сессия придаст дополнительный импульс развитию экономики Омской области. Мы готовы и дальше развивать наше сотрудничество в этой сфере с правительством региона».

Дмитрий Ушаков, первый заместитель Председателя Правительства Омской области:

«Сбер — один из лидеров цифровой трансформации. Возможности компании позволят достичь стратегически важной цели, которая стоит перед региональным правительством, а именно — создать комфортные условия жизни омичей благодаря современным технологиям. В регионе уже применяются цифровые решения в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности и предоставлении государственных услуг. Есть перспективы развития в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, будем работать над внедрением».

#Омск#Омская область#Общество#Бизнес#Экономика
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