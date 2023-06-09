Перед Днем России омичам напомнили телефоны экстренных служб

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В мэрии сообщили, что в понедельник, 12 июня, в режиме повешенной готовности будут работать все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний Омска.
Специалисты департамента общественной безопасности в случае непредвиденных ситуаций просят омичей обращаться в следующие службы:
Также при обнаружении подозрительных вещей следует незамедлительно информировать:
Отметим, что звонки бесплатные.
Напомним, что приближаются 3 выходных дня — 10, 11 и 12 июня. В понедельник, 12 июня, в честь Дня России организуют бесплатный концерт Ирины Дубцовой. Он начнется в 8 часов вечера на Соборной площади.