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Перед Днем России омичам напомнили телефоны экстренных служб

9 июня 2023, 07:08
Фото: Город55
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Службы будут работать в круглосуточном режиме.

В мэрии сообщили, что в понедельник, 12 июня, в режиме повешенной готовности будут работать все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний Омска.

Специалисты департамента общественной безопасности в случае непредвиденных ситуаций просят омичей обращаться в следующие службы:

Фото: Мэрия Омска

Также при обнаружении подозрительных вещей следует незамедлительно информировать:

Фото: Мэрия Омска

Отметим, что звонки бесплатные.

Напомним, что приближаются 3 выходных дня — 10, 11 и 12 июня. В понедельник, 12 июня, в честь Дня России организуют бесплатный концерт Ирины Дубцовой. Он начнется в 8 часов вечера на Соборной площади.

Омичей предупредили, где и когда перекроют дороги из-за празднования Дня России
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#Ксения Карагодина#Полиция#День России#Праздники#Мэрия#Мэрия Омска#Режим повышенной готовности#Общество#Город#Происшествия#Новости#Телефон#Омск#Омская область
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