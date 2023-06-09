Омский НПЗ помог возродить детский турнир по хоккею после 30-летнего перерыва

Масштабный региональный детский турнир прошел впервые за последние 30 лет. Он был возрожден по инициативе директора хоккейной академии «Авангард» Евгения Хацея. Он отмечал важность создания равных возможностей для детей из Омска и сельских районов. По его мнению, с регионального первенства начинался их путь во взрослый хоккей. Это взгляд разделяет и руководитель ОНПЗ Олег Белявский.