Омский НПЗ помог возродить детский турнир по хоккею после 30-летнего перерыва

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В рамках проекта «Хоккей для всех», который реализуется при поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти» по программе социальных инвестиций «Родные города», состоялось детское первенство Омской области по хоккею. В ней приняла участие 41 команда из разных районов региона и Омска. Ребята из сельских районов составили более половины всех участников первенства.
В финале на льду хоккейной академии «Авангард» сошлись команда «Каразюк» из Нововаршавского района и местные воспитанники — «Авангард»-2012. Особые награды получили отличившиеся игроки: снайперы, бомбардиры, защитники и вратари.
Масштабный региональный детский турнир прошел впервые за последние 30 лет. Он был возрожден по инициативе директора хоккейной академии «Авангард» Евгения Хацея. Он отмечал важность создания равных возможностей для детей из Омска и сельских районов. По его мнению, с регионального первенства начинался их путь во взрослый хоккей. Это взгляд разделяет и руководитель ОНПЗ Олег Белявский.
«Наше предприятие с энтузиазмом включилось в этот спортивный проект. Блеснуть своим мастерством смогли сотни ребят из разных районов региона, от Знаменского до Нововаршавского. Многие по результатам турнира получили юношеские спортивные разряды. Первенство по хоккею — это равные условия для юных спортсменов и благоприятная среда для формирования будущих чемпионов», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ.
Проект «Хоккей для всех» реализуется региональной федерацией хоккея и министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Помимо детского турнира он предусматривает проведение соревнований для женских и студенческих команд.
«Поддержка здорового образа жизни, развитие массового спорта — это то, на что сейчас мы обращаем самое пристальное внимание. Проект „Хоккей для всех“ позволяет молодежи проявить себя в своем регионе, дает стимул заниматься спортом. Омский НПЗ поддерживает ежегодно многие спортивные проекты, что безусловно вносит серьезный вклад в развитие социальной сферы региона», — отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.