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Омские многодетные семьи смогут бесплатно получить участок земли под садоводство

9 июня 2023, 10:08
Фото: 1MI
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Чтобы понять, насколько актуально такое предложение, омичей просят пройти опрос на сайте Госуслуг.

В Омске многодетные семьи могут получить бесплатно участок для садоводства в районах Омской области.

«Сейчас департаментом прорабатывается вопрос о предоставлении земельных участков для садоводства в Камышловском сельском поселении Любинского района, — рассказали в департаменте имущественных отношений администрации Омска.

Чтобы понять, насколько актуально такое предложение, омичей просят пройти опрос на сайте Госуслуг.

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#Евгений Игишев#Многодетные семьи#Дети#Сад#Дача#Социальная помощь#Общество#Омск#Омская область
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