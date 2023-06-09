Омские многодетные семьи смогут бесплатно получить участок земли под садоводство

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Омске многодетные семьи могут получить бесплатно участок для садоводства в районах Омской области.
«Сейчас департаментом прорабатывается вопрос о предоставлении земельных участков для садоводства в Камышловском сельском поселении Любинского района, — рассказали в департаменте имущественных отношений администрации Омска.
Чтобы понять, насколько актуально такое предложение, омичей просят пройти опрос на сайте Госуслуг.