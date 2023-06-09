На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП с участием двух фур

Оказалось, что столкнулось сразу 4 машины (Nissan Qashqai, «УАЗ», грузовик Renault и Scania). В результате аварии 59-летний водитель автомобиля «УАЗ» скончался на месте, а его 56-летий пассажир и водитель Nissan Qashqai доставлены в больницу.



Авария произошла около 7 часов утра. В данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия.