Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Изображение материала

На трассе Тюмень-Омск произошло массовое ДТП с участием двух фур

9 июня 2023, 07:28
Фото: Управление МВД России по Омской области
Один человек погиб на месте аварии.

Управление МВД России по Омской области сообщает, что сегодня, 9 июня, на 404 километре трассы Тюмень-Омск произошло дорожно-транспортное происшествие.

Оказалось, что столкнулось сразу 4 машины (Nissan Qashqai, «УАЗ», грузовик Renault и Scania). В результате аварии 59-летний водитель автомобиля «УАЗ» скончался на месте, а его 56-летий пассажир и водитель Nissan Qashqai доставлены в больницу.

Авария произошла около 7 часов утра. В данный момент устанавливают все обстоятельства происшествия.

Фото: Управление МВД России по Омской области
В смертельном ДТП на трассе погибли жители трех сельских районов Омской области
Узнать подробнее
Читайте также:
На трассе «Омск — Черлак» пять человек погибли в загоревшемся после ДТП автомобилеОдин погиб, пятеро в больнице. В Омске жестко столкнулись две иномарки
#Ксения Карагодина#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#Полиция#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Массовое ДТП
Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Вчера, 06:50
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
Сегодня, 09:52
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Сегодня, 06:17
Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98
Сегодня, 08:53
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01