На Ленинградском вокзале откроется интерактивная площадка «PRO Вокзалы»

Posted 9 июня, 12:43
Published 9 июня, 12:43
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Посетители вокзального комплекса смогут не только ознакомиться с трендами и инновациями в отрасли, но и самостоятельно протестировать множество технологий. Пространство площадки разделено на несколько локаций, каждая из которых посвящена конкретному сервису или услуге. Здесь посетители смогут опробовать новые посадочные места и автоматические камеры хранения, задать вопросы оператору через справочный видеотерминал, посетить кофейню «Вокзалы России», приобрести сувениры и сделать фотографию в тематической фотозоне. Кроме того, гости смогут «посетить» бизнес-зал, а дети найдут развлечения в детской игровой комнате.
Любителям истории и архитектуры на площадке «PRO Вокзалы» будет предложено прослушать фрагмент уникального иммерсивного аудиоспектакля «Ленинградский». Полная версия спектакля доступна круглосуточно на территории Ленинградского вокзала. Слушатели смогут окунуться в прошлое, открыть тайное хранилище артефактов, услышать удивительные истории героев и даже отправить послание в будущее.
Интерактивная площадка «PRO Вокзалы» будет открыта для посетителей с 10 по 17 июня с 11:00 до 21:00. Вход свободный.