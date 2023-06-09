Мероприятия в рамках председательства РФ в ЕАЭС проведены в Сочи

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Мероприятия включали в себя заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, а также международную выставку «Евразия — наш дом». Кроме того, состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.
Как сообщает newstracker.ru, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил: «Уверен, что принятые решения и новые идеи, сформулированные здесь, сделают значительный вклад в развитие сотрудничества в нашем регионе».
На заседаниях Евразийского межправительственного совета, проходивших 7–8 июня, обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами ЕАЭС, цифровизации и функционирования внутреннего рынка. Главы правительств обсудили также выполнение плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализацию Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создание независимого рейтингового агентства. Заседание Межправсовета завершилось подписанием 14 документов, включая Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах ЕАЭС, что даст возможность обладателям таких документов свободно работать на всей территории союза.
На III Евразийском конгрессе обсуждались вопросы развития инфраструктуры, создания новых транспортных коридоров и обмена опытом в различных областях. Пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям» позволила главам правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана представить свои взгляды на будущее развитие этого интеграционного формата и всего Евразийского региона.