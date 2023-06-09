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Мероприятия в рамках председательства РФ в ЕАЭС проведены в Сочи

9 июня 2023, 18:53
Фото: РИА Новости
На площадке федеральной территории «Сириус» в Сочи с 7 по 9 июня прошли мероприятия в рамках председательства России в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2023 году. Фонд Росконгресс выступил оператором событий председательства.

Мероприятия включали в себя заседание Евразийского межправительственного совета, III Евразийский конгресс, II Молодежный форум СНГ и ЕАЭС, а также международную выставку «Евразия — наш дом». Кроме того, состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.

Как сообщает newstracker.ru, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил: «Уверен, что принятые решения и новые идеи, сформулированные здесь, сделают значительный вклад в развитие сотрудничества в нашем регионе».

На заседаниях Евразийского межправительственного совета, проходивших 7–8 июня, обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами ЕАЭС, цифровизации и функционирования внутреннего рынка. Главы правительств обсудили также выполнение плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализацию Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создание независимого рейтингового агентства. Заседание Межправсовета завершилось подписанием 14 документов, включая Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах ЕАЭС, что даст возможность обладателям таких документов свободно работать на всей территории союза.

На III Евразийском конгрессе обсуждались вопросы развития инфраструктуры, создания новых транспортных коридоров и обмена опытом в различных областях. Пленарная сессия «Евразия будущего: от вызовов к решениям» позволила главам правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана представить свои взгляды на будущее развитие этого интеграционного формата и всего Евразийского региона.

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