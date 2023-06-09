Мероприятия в рамках председательства РФ в ЕАЭС проведены в Сочи

На заседаниях Евразийского межправительственного совета, проходивших 7–8 июня, обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами ЕАЭС, цифровизации и функционирования внутреннего рынка. Главы правительств обсудили также выполнение плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализацию Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создание независимого рейтингового агентства. Заседание Межправсовета завершилось подписанием 14 документов, включая Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах ЕАЭС, что даст возможность обладателям таких документов свободно работать на всей территории союза.