Контракт на 10 млн. В Омске нашли второго подрядчика для нанесения дорожной разметки

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Мэрия заключила контракт на 10,5 миллионов рублей со вторым подрядчиком, который займется обновлением дорожной разметки в городе. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
«ДРСУ-3» приступит к нанесению разметки уже с 15 июня. Согласно контракту, подрядная организация обновит разметку на площади свыше 22 тысяч квадратных метров.
Напомним, что специалисты «Транссигнал» приступили к работе 3 мая. Кстати, обновленную разметку уже можно увидеть на площади Победы, Соборной площади и Иртышской набережной.