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Контракт на 10 млн. В Омске нашли второго подрядчика для нанесения дорожной разметки

9 июня 2023, 03:05
Фото: Город55
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В Омске на обновление разметки выделили еще 10 млн рублей

«ДРСУ-3» приступит к нанесению разметки уже 15 июня.

Мэрия заключила контракт на 10,5 миллионов рублей со вторым подрядчиком, который займется обновлением дорожной разметки в городе. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

«ДРСУ-3» приступит к нанесению разметки уже с 15 июня. Согласно контракту, подрядная организация обновит разметку на площади свыше 22 тысяч квадратных метров.

Напомним, что специалисты «Транссигнал» приступили к работе 3 мая. Кстати, обновленную разметку уже можно увидеть на площади Победы, Соборной площади и Иртышской набережной.

В Омске не нашли подрядчика для нанесения дорожной разметки за 10 миллионов
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#Ксения Карагодина#Подрядчик#Дорожная разметка#Шелест#Общество#Город#Происшествия#Дороги#Дорога#Новости#Омск#Омская область
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