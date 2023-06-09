Имел на это право. Омский полицейский пнул собаку, которая заступилась за хозяина

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Вчера, 8 июня, на улице Транссибирской полицейские задержали нетрезвого мужчину, который гулял с собакой. Видео происшествия появилось в паблике «ЧП Омск». На кадрах видно, что мужчина не охотно отреагировал на требования сотрудников пройти в служебный автомобиль.
«Вчера на Транссибирской гулял пьяный мужичок с утра с собакой, никого не трогал, но кому-то видимо помешал. Приехала полиция, забрали. Сотрудник еще и собаку пнул. Собака осталась на улице по итогу одна», — сообщил очевидец, пожелавший остаться анонимным.
В УМВД России по Омской области корреспонденту Города55 прокомментировали ситуацию.
«Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу для преодоления противодействия его законным требованиям, а также для задержания и доставления лиц, совершивших преступления и административные правонарушения», — рассказали в полиции.