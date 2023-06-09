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Имел на это право. Омский полицейский пнул собаку, которая заступилась за хозяина

9 июня 2023, 06:39
Фото: 1MI
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В Омске полицейский пнул собаку, которая заступилась за нетрезвого хозяина

По словам очевидцев, пьяного мужчину в итоге увезли в отделение, а пес остался на улице в одиночестве.

Вчера, 8 июня, на улице Транссибирской полицейские задержали нетрезвого мужчину, который гулял с собакой. Видео происшествия появилось в паблике «ЧП Омск». На кадрах видно, что мужчина не охотно отреагировал на требования сотрудников пройти в служебный автомобиль.

«Вчера на Транссибирской гулял пьяный мужичок с утра с собакой, никого не трогал, но кому-то видимо помешал. Приехала полиция, забрали. Сотрудник еще и собаку пнул. Собака осталась на улице по итогу одна», — сообщил очевидец, пожелавший остаться анонимным.
Фото: ЧП Омск

В УМВД России по Омской области корреспонденту Города55 прокомментировали ситуацию.

«Сотрудник полиции имеет право применять физическую силу для преодоления противодействия его законным требованиям, а также для задержания и доставления лиц, совершивших преступления и административные правонарушения», — рассказали в полиции.
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#Евгений Игишев#Полиция#Собака#Животное#Происшествия#Омск
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