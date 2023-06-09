Имел на это право. Омский полицейский пнул собаку, которая заступилась за хозяина

Вчера, 8 июня, на улице Транссибирской полицейские задержали нетрезвого мужчину, который гулял с собакой. Видео происшествия появилось в паблике «ЧП Омск». На кадрах видно, что мужчина не охотно отреагировал на требования сотрудников пройти в служебный автомобиль.