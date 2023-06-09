Геннадий Долматов отчитался перед депутатами Омского района о работе в 2022 году

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Свой доклад Геннадий Долматов начал с рассказа о том, как на жизнь района повлияло начало СВО. В прошлом году появился благотворительный фонд «Народная инициатива», для которого местные жители собрали 4 млн 79 тыс рублей. Из них более 2 млн рублей — добровольные перечисления сотрудников администрации и подведомственных учреждений. Местные предприниматели пожертвовали 1 млн 254 тыс рублей и почти на такую же сумму предоставили продукты питания, а также стройматериалы и инструмент на 700 тыс рублей.
«В декабре благодаря этой помощи, мы сформировали большой гуманитарный конвой, который я лично сопровождал в зону СВО. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в этой работе», — заявил чиновник.
Он также отметил, что семьям военнослужащих, находящихся в зоне СВО, оперативно оказываются необходимые меры поддержки.
Далее Геннадий Долматов высказался об экономических показателях района. В 2022 году общий объем инвестиций в основной капитал увеличился почти в 2 раза — на 98,33%, и достиг 2 млн 209 тыс рублей. По словам главы, значительные инвестиционные вложения в экономику района направили СПК «Пушкинский», «Омскэнерго», ЗАО «Иртышское», управление дорожного хозяйства. Доля этих организаций от общего объема инвестиций в основной капитал — 57,5%.
Кроме того, в 2022 году администрация района привлекла дополнительные средства на гранты предпринимателям. 1,96 млн рублей поступили из областного бюджета по результатам конкурса среди муниципальных образований. Всего в прошлом году гранты получили восемь местных бизнесменов на общую сумму 3,2 млн рублей. Различные меры поддержки позволили увеличить количество предпринимателей в районе на 111 человек. В результате выросли и налоговые поступления в бюджет — на 30 млн рублей.
«Впервые за 10 лет в районный бюджет удалось привлечь рекордную сумму налоговых и неналоговых доходов — 879,6 млн рублей, что на 202,1 млн рублей больше исполнения 2021 года. По темпу роста собственных доходов, который составил 129,8%, Омский район занял лидирующее место среди муниципалитетов региона, обогнав город Омск на 16,6%. Это лучшая динамика в Омской области», — отметил в своем докладе Геннадий Долматов.
Отдельно руководитель пригорода остановился на показателях агропромышленного комплекса, где наблюдается положительная динамика. Рост прибыли в сельхозорганизациях повлиял и на зарплату аграриев — ее средний размер в 2022 году составил 43,9 тыс. рублей, что на 16,4% выше уровня 2021 года. В среднем по Омской области эта цифра составила 35 тыс. рублей.
Также Омский район сохраняет за собой лидерство в части урожайности. Постепенно улучшается ситуация и в сфере животноводства — поголовье выросло на 106,3% к предыдущему году. ЗАО «Иртышское» остается крупнейшей птицефабрикой в России. В 2022 году на предприятии собрали 412 млн яиц. Морозовская птицефабрика — крупнейший поставщик мяса индейки в Омской области — в 2022 году произвела около 12 тыс. тонн продукции, а Сибирская птицефабрика — более 38 тыс. тонн мяса бройлеров.
В сфере благоустройства и ЖКК также удалось решить ряд важных вопросов. В частности, на территории района убрали семь свалок на сумму 4,3 млн рублей. Пять их них — в Дружино, оставшиеся две — в Морозовке и Новотроицком. В то же время для населения установили 116 новых площадок накопления ТКО, 204 контейнера и 18 бункеров.
Начался капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Новоомском сельском поселении. Первый этап обошелся в 3,9 млн рублей. Всего на замену изношенных тепловых и водопроводных сетей в районе было потрачено 9,2 млн рублей, из которых 4,6 млн — средства организаций ЖКК.
Также в рамках государственной программы Омской области в прошлом году был реконструирован подводящий водопровод от Омска до поселка Омский на общую сумму 68 млн рублей. В Петровке была установлена локальная станция очистки воды. Траты составили 5,2 млн рублей с учетом средств из областного бюджета.
По программе догазификации в 2022 году к голубому топливу присоединили 405 домовладений.
Помимо прочего, в 2022 году были отремонтированы и построены дороги в Красноярском, Троицком, Ачаирском, Петровском, Пушкинском, Калининском, Ключевском, Новотроицком, Морозовском, Новоомском, Усть-Заостровском, Омском, Комсомольском, Надеждинском поселениях. В декабре администрация района заключила муниципальный контракт на реконструкцию межпоселковой дороги от трассы Омск — Черлак до деревни Покрово-Иртышское на сумму более 26 млн рублей. Работы должны быть завершены в августе этого года.
Особое внимание администрация района уделяет социальной сфере: продолжается ремонт и строительство новых учреждений образования и культуры, спортивных сооружений. Около 78% расходов Омского района приходится на образование, культуру, спорт и социальную политику, в том числе зарплаты бюджетников.
В завершении выступления Геннадий Долматов высказался о дальнейших планах.
«Говоря о перспективах социально-экономического развития Омского района, необходимо думать об увеличении доходов в консолидированный бюджет. Повышение налоговых и неналоговых поступлений планируется за счет привлечения дополнительных доходных источников, включая содействие в регистрации новых налогоплательщиков, и снижения имеющейся недоимки. Перспективное направление для развития поселений — участие в региональном конкурсном отборе инициативных проектов», — отметил чиновник.
Администрация планирует сохранить гранты и субсидии для МСП. На поддержку сельхозтоваропроизводителей планируется направить около 2 млн рублей только из бюджета района. В этом и последующих годах должны завершиться несколько крупных проектов, среди которых строительство овощехранилища ООО «Ачаирский агропродукт», строительство зерносушильного комплекса ООО «Продо „Зерно“, модернизация теплично-парникового комбината ООО ТПК „Агрокультура“, а также создание технопарка в Дружинском поселении и строительство многофункционального центра с конгресс-холлом, аквапарком и конным манежем в Чернолучье.
Дальнейшей проработки требует проблема несанкционированных свалок в районе. Также продолжится работа по повышению качества водоснабжения: уже начато строительство водопроводных сетей от Морозовки до поселка Октябрьский Калининского поселения на сумму более 88 млн рублей, которое завершиться в 2024 году, а к ноябрю этого года две локальные станции очистки заработают в деревне Луговая и разъезде Петрушенко, на покупку и установку которых выделено 6,65 млн рублей.
«Мы должны предельно точно, на основе анализа оценивать объективное положение дел в районе, в отдельных отраслях и поселениях, чтобы своевременно корректировать наши планы и действия. Убежден, что только таким образом, во взаимодействии, возможно успешное развитие вверенной нам в управление территории», — подчеркнул глава района в обращении к депутатам.