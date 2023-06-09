Геннадий Долматов отчитался перед депутатами Омского района о работе в 2022 году

Свой доклад Геннадий Долматов начал с рассказа о том, как на жизнь района повлияло начало СВО. В прошлом году появился благотворительный фонд «Народная инициатива», для которого местные жители собрали 4 млн 79 тыс рублей. Из них более 2 млн рублей — добровольные перечисления сотрудников администрации и подведомственных учреждений. Местные предприниматели пожертвовали 1 млн 254 тыс рублей и почти на такую же сумму предоставили продукты питания, а также стройматериалы и инструмент на 700 тыс рублей.