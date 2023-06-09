Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Изображение материала

Еще один сюрприз. Омичей предупреждают об отключении воды на следующей неделе

9 июня 2023, 11:50
Фото: Город55
иллюстрация

Омичей предупреждают об отключении воды на следующей неделе

В определенных домах водоснабжение отключат на целый день.

В «ОмскВодоканале» сообщили о планах по ремонту на грядущую неделю. Работы собираются проводить в течение двух дней — 15 и 16 июня. В связи с этим в некоторых домах будет отключена вода.

В четверг, 15 числа, в микрорайоне Николаевка на улице Полевая рабочие проведут дезинфекцию водопровода, а также ремонт на водопроводе по улице 22 Партсъезда. В связи с этим с 10:00 до 20:00 под отключение попадают водозаборная колонка по ул. Полевая, 14 и здание по ул. Комбинатская, 50.

С 11:00 до 23:00 воды не будет по адресам:

  • частный сектор по ул. Петровского, Драверта, Ядринцева, Вяткина, Калугиной, 2-й и 3-й Зеленый проезд;
  • ул. Каховского, 7;
  • ул. 22-го Партсъезда, 57, 97, 97а к. 1, 97в/2, 97в/1, 97 к. 3, 97 к. 1, 97 к. 1а, 97б, 103а, 103а к. 2, 105, 105а, 103б к. 1, 103а к. 6, 103а к. 5, 103 к. 1, 103а к. 3;
  • СТ «Незабудка»;
  • ул. Раздольная, 4, 7, 12, 21 (водоразборные колонки);
  • ул. Успешная, 51, 53;
  • ул. Зеленая, 13, 18 к. 1, 16, 15/1;
  • ул. Раздольная, 1, 1 к. 2, 1г, 1б, 1 к. 3;
  • ул. 22-го Партсъезда, 100 к. 2, 100/3.

В пятницу, 16 числа, специалисты будут дезинфицировать водопровод в микрорайоне Береговой, на улице Трактовая до улицы Иртышская.

В связи с этим с 10:00 до 17:00 воду отключат по адресам:

  • ул. Иртышская, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 31, 35;
  • частный сектор по ул. Трактовая.

Ранее Город55 писал о массовых проблемах с водой в муниципальных районах. Из-за нехватки ресурсов «Омскоблводопровод» собирается проложить новую водопроводную сеть. Правда, работы будут организованы пока только в Азовском районе.

Из-за проблем с водой в Омской области обустроят еще одну водопроводную сеть
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Отключение воды#ОмскВодоканал
Подпишитесь
ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
Сегодня, 11:38
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
Сегодня, 09:52
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Сегодня, 06:17
Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98
Сегодня, 08:53
Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны
Сегодня, 11:08