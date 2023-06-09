Еще один сюрприз. Омичей предупреждают об отключении воды на следующей неделе

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В «ОмскВодоканале» сообщили о планах по ремонту на грядущую неделю. Работы собираются проводить в течение двух дней — 15 и 16 июня. В связи с этим в некоторых домах будет отключена вода.
В четверг, 15 числа, в микрорайоне Николаевка на улице Полевая рабочие проведут дезинфекцию водопровода, а также ремонт на водопроводе по улице 22 Партсъезда. В связи с этим с 10:00 до 20:00 под отключение попадают водозаборная колонка по ул. Полевая, 14 и здание по ул. Комбинатская, 50.
С 11:00 до 23:00 воды не будет по адресам:
В пятницу, 16 числа, специалисты будут дезинфицировать водопровод в микрорайоне Береговой, на улице Трактовая до улицы Иртышская.
В связи с этим с 10:00 до 17:00 воду отключат по адресам:
Ранее Город55 писал о массовых проблемах с водой в муниципальных районах. Из-за нехватки ресурсов «Омскоблводопровод» собирается проложить новую водопроводную сеть. Правда, работы будут организованы пока только в Азовском районе.