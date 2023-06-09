Еще один сюрприз. Омичей предупреждают об отключении воды на следующей неделе

В четверг, 15 числа, в микрорайоне Николаевка на улице Полевая рабочие проведут дезинфекцию водопровода, а также ремонт на водопроводе по улице 22 Партсъезда. В связи с этим с 10:00 до 20:00 под отключение попадают водозаборная колонка по ул. Полевая, 14 и здание по ул. Комбинатская, 50.