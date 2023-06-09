Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Два человека погибли при взрыве на Златоустовском заводе

9 июня 2023, 07:44
На Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования произошла разгерметизация емкости, что привело к взрыву без возгорания. В результате происшествия погибли два человека, а еще одного рабочего госпитализировали с серьезными травмами.

По данным следствия, разгерметизация произошла во время пневмоопрессовочных работ на промышленном предприятии вечером 8 июня.

Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 216 Уголовного кодекса, которая касается нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, в результате которого произошла смерть двух и более лиц. Следствие начало расследование и сбор доказательств, а также установление ответственности работников завода за безопасность производства.

Погибли начальница лаборатории неразрушающего контроля в возрасте 38 лет и 23-летний сварщик. Еще одного сварщика госпитализировали с множественными травмами, включая переломы нижней челюсти, правого бедра и разрыв коленного сустава, а также ушибом головы, пишет 360.

Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Вчера, 06:50
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
Сегодня, 09:52
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Сегодня, 06:17
Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98
Сегодня, 08:53
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01