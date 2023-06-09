Два человека погибли при взрыве на Златоустовском заводе

На Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования произошла разгерметизация емкости, что привело к взрыву без возгорания. В результате происшествия погибли два человека, а еще одного рабочего госпитализировали с серьезными травмами.