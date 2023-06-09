Два человека погибли при взрыве на Златоустовском заводе

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Published Сегодня, 07:44
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По данным следствия, разгерметизация произошла во время пневмоопрессовочных работ на промышленном предприятии вечером 8 июня.
Уголовное дело возбуждено по части третьей статьи 216 Уголовного кодекса, которая касается нарушения правил безопасности при проведении строительных или иных работ, в результате которого произошла смерть двух и более лиц. Следствие начало расследование и сбор доказательств, а также установление ответственности работников завода за безопасность производства.
Погибли начальница лаборатории неразрушающего контроля в возрасте 38 лет и 23-летний сварщик. Еще одного сварщика госпитализировали с множественными травмами, включая переломы нижней челюсти, правого бедра и разрыв коленного сустава, а также ушибом головы, пишет 360.