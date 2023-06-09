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Posted 9 июня 12:53

Published 9 июня 12:53

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

9-летний школьник подстрелил друга из пневматической винтовки в Иркутской области

9 июня 2023, 12:53
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Babr Mash, произошел случай, когда третьеклассник в поселке Усть-Уда Иркутской области случайно ранил своего друга выстрелом из пневматической винтовки.

В сообщении отмечается, что ребенку было разрешено поиграть с оружием под присмотром взрослых. В то время, когда его друг осматривал оружие, ребенок случайно нажал на курок, и пуля попала в шею друга, пишет Общественная служба новостей.

Раненого мальчика доставили в детскую больницу, и его состояние оценивается как удовлетворительное.

В то же время, врачи в Москве сейчас борются за жизнь 14-летнего школьника, у которого получило ожоги 90-100% поверхности тела. Напомним, что его одноклассник осыпал его бензином и поджег. Согласно доктору медицинских наук Игорю Буриеву, такие ожоги требуют пересадки кожи.

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