9-летний школьник подстрелил друга из пневматической винтовки в Иркутской области

В то же время, врачи в Москве сейчас борются за жизнь 14-летнего школьника, у которого получило ожоги 90-100% поверхности тела. Напомним, что его одноклассник осыпал его бензином и поджег. Согласно доктору медицинских наук Игорю Буриеву, такие ожоги требуют пересадки кожи.