9-летний школьник подстрелил друга из пневматической винтовки в Иркутской области

Posted 9 июня 12:53
Published 9 июня 12:53
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В сообщении отмечается, что ребенку было разрешено поиграть с оружием под присмотром взрослых. В то время, когда его друг осматривал оружие, ребенок случайно нажал на курок, и пуля попала в шею друга, пишет Общественная служба новостей.
Раненого мальчика доставили в детскую больницу, и его состояние оценивается как удовлетворительное.
В то же время, врачи в Москве сейчас борются за жизнь 14-летнего школьника, у которого получило ожоги 90-100% поверхности тела. Напомним, что его одноклассник осыпал его бензином и поджег. Согласно доктору медицинских наук Игорю Буриеву, такие ожоги требуют пересадки кожи.