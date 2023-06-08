Жизнь с пессимистом: как сохранить оптимизм и радость в отношениях

Пессимисты — это люди, которые всегда отвечают на жизненные предложения отрицательно. Жить рядом с ними может быть сложно, особенно если вы являетесь оптимистом. Бизнес-коуч Анна Барановская поделилась советами, как построить счастливую жизнь с пессимистом.