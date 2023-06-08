За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Многострадальный фонд «Жилище», который обанкротился вот уже как 7 лет назад, все еще жив и пытается собрать свои долги. Так, намедни конкурсный управляющий фонда Максим Гапонов направил в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности сразу 4 его бывших директоров. В частности, в иске указаны:
Напомним, фонд «Жилище» реализовал в регионе три крупных проекта — жилой комплекс «Дубрава», микрорайон Московка-2 и группу жилых домов в Калачинске. Свои квартиры с задержками в несколько лет ждали более 800 дольщиков, которые вложили в строительство порядка 1 млрд рублей.