За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора

Многострадальный фонд «Жилище», который обанкротился вот уже как 7 лет назад, все еще жив и пытается собрать свои долги. Так, намедни конкурсный управляющий фонда Максим Гапонов направил в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности сразу 4 его бывших директоров. В частности, в иске указаны: