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За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора

8 июня 2023, 08:47
Фото: 1MI
Долги взыскивает конкурсный управляющий
К субсидиарной ответственности через суд могут привлечь сразу 4 его бывших руководителей.

Многострадальный фонд «Жилище», который обанкротился вот уже как 7 лет назад, все еще жив и пытается собрать свои долги. Так, намедни конкурсный управляющий фонда Максим Гапонов направил в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности сразу 4 его бывших директоров. В частности, в иске указаны:

  • Геннадий Рабанин, который руководил фондом с февраля по сентябрь 2017 года. Собственно, именно этот руководитель некогда заявил, что «Жилище» должно пройти через банкротство. Прошло, и теперь эту процедуру рискует испытать на себе и сам Рабанин;
  • Сергей Баглаев, возглавлял фонд с октября 2015 года по сентябрь 2016-го. В свое время он сменил на посту еще одного из директоров, о котором ниже;
  • Василий Данилов, «рулил» фондом с марта по октябрь 2015 года. Данилов — это бывший директор «Омского речного порта», который после трагического крушения теплохода «Полесье-8», все никак не мог найти себе работу. В конце-концов пристроился в «Жилище», но и там на долго не задержался;
  • Рустам Мирсаяпов, руководил фондом с декабря 2012 года по март 2015-го. После увольнения переехал в Москву. В 2019 году попал в 300 участников конкурса «Лидеры России», причем от Омской области. Не выиграл, но, как говориться, хоть себя показал

Напомним, фонд «Жилище» реализовал в регионе три крупных проекта — жилой комплекс «Дубрава», микрорайон Московка-2 и группу жилых домов в Калачинске. Свои квартиры с задержками в несколько лет ждали более 800 дольщиков, которые вложили в строительство порядка 1 млрд рублей.

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