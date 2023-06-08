Юрист: игнорирование СМС о призыве по мобилизации может повлечь серьезные последствия

Малютин отметил, что пока не введено уголовное наказание за игнорирование СМС, однако такая возможность теоретически существует. По его словам, рассылки СМС, скорее всего, будут использоваться вспомогательным средством оповещения призывников о необходимости явки в военкомат, но классические повестки не планируется отменять. Если Министерству обороны не удастся связаться с человеком через СМС, ему вероятно будет направлена повестка.