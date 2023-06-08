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Юрист: игнорирование СМС о призыве по мобилизации может повлечь серьезные последствия

8 июня 2023, 06:50
Юрист Павел Малютин разъяснил, что контактные данные, включая номер мобильного телефона, находятся в учетной карточке каждого человека, состоящего в запасе. Он прокомментировал предложение Министерства обороны РФ об использовании СМС для оповещения граждан о призыве по мобилизации.

В интервью Pravda.Ru Малютин рекомендовал жителям России не паниковать, подчеркнув, что это предложение не означает немедленного введения частичной мобилизации в стране.

Юрист объяснил, что оповещение будет осуществляться по указанным номерам телефонов, привязанным к учетным карточкам. Однако, если карточка потеряна или номер принадлежит другому человеку, оповещение будет невозможно. Максимальное наказание за неправильное указание данных воинского учета — административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.

Малютин отметил, что пока не введено уголовное наказание за игнорирование СМС, однако такая возможность теоретически существует. По его словам, рассылки СМС, скорее всего, будут использоваться вспомогательным средством оповещения призывников о необходимости явки в военкомат, но классические повестки не планируется отменять. Если Министерству обороны не удастся связаться с человеком через СМС, ему вероятно будет направлена повестка.

Ранее Минобороны разработало проект использования СМС-рассылки для оповещения о мобилизации. Для реализации этой инициативы требуется дальнейшее обсуждение изменений и принятие соответствующих нормативных актов.

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