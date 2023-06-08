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Взрыв газа в жилом доме в Саратовской области: проводится проверка прокуратурой

8 июня 2023, 07:50
Пресс-служба прокуратуры Саратовской области сообщает, что ведомство проводит проверку по факту взрыва газа в жилом доме.

По предварительным данным, 8 июня в 07:50 поступило сообщение в аварийно-диспетчерские службы города Энгельс о взрыве газа в одной из квартир дома 7/18 на улице Шурова Гора. По сообщению надзорного органа, в результате инцидента никто не пострадал, однако оконные рамы были выбиты. На место происшествия выехал и. о. прокурора города Александр Осипов. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, пишет ФедералПресс.

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