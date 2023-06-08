Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года

Опасения депутата не беспочвенны. Школа в 1955 году строилась с многочисленными нарушениями и ошибками. Состояние ее аварийное, но начать ремонт долго не удавалось. Контракт с первым подрядчиком — СПК «АртСервис» — расторгли в марте 2023 года. 17 мая после нескольких неудачных попыток подрядная организация определилась: контракт на сумму 163 млн рублей заключили с зарегистрированным в Омске обществом с ограниченной ответственностью «Домострой».