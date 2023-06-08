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Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года

8 июня 2023, 10:00
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В Омске капремонт проблемной гимназии № 88 рискует растянуться на больший срок

В прошлом месяце для проблемного объекта выбрали нового подрядчика, но на завершение ремонта по условиям контракта осталось меньше 7 месяцев.

8 июня состоялось заседание комитета Омского горсовета по социальным вопросам, на котором много внимания уделили ремонту образовательных учреждений. Председатель комитета Светлана Студеникина выразила опасения, что в закрытой на капремонт гимназии № 88, которая находится в Октябрьском округе на улице 3-я Транспортная, 5, ничего не происходит.

«Что происходит в 88-й школе, и происходит ли вообще хоть что-то? Я вижу, что там все замерло», — отметила депутат горсовета.

Опасения депутата не беспочвенны. Школа в 1955 году строилась с многочисленными нарушениями и ошибками. Состояние ее аварийное, но начать ремонт долго не удавалось. Контракт с первым подрядчиком — СПК «АртСервис» — расторгли в марте 2023 года. 17 мая после нескольких неудачных попыток подрядная организация определилась: контракт на сумму 163 млн рублей заключили с зарегистрированным в Омске обществом с ограниченной ответственностью «Домострой».

По условиям контракта, сроком завершения работ в гимназии № 88 указано 20 декабря 2023 года. Тем не менее, директор депобра Ильдар Бикмаев во время заседания заявил, что точные сроки обозначат, когда увидят актуальную проектно-изыскательную документацию.

«Старый проект нам не подходит. Выявлены новые недостатки, и теперь надо дополнительно работать», — уточнил Ильдар Бикмаев.

Именно из-за этих дополнительных проектно-изыскательных работ, без которых выполнить капремонт школы невозможно, и складывается впечатление, что объект «заброшен».

Напомним, ранее Город55 рассказывал, почему нельзя построить новую школу вместо аварийного объекта.

Омичам объяснили, почему нельзя построить новую школу вместо аварийной гимназии № 88
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#Юлия Истомина#Школа#Капитальный ремонт школ#Капремонт#Департамент образования#Горсовет#Подрядчик#Город#Общество#Новости#Омск#Ильдар Бикмаев
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