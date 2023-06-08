Водитель автобуса высадил группу детей на дороге в Калужской области

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Информацию он опубликовал в Telegram, где написал, что экипаж Госавтоинспекции Калуги, патрулируя трассу Калуга — Тула в районе Дугны, заметил большую группу детей на обочине.
Шапша рассказал, что водитель перевозил школьников из Москвы, которые отдыхали в базе отдыха в Калужской области, пишет RT.
По пути возник конфликт между водителем и пассажирами, в результате чего водитель высадил детей и сопровождающих их людей на дороге, а затем уехал.
Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Агеева.