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Водитель автобуса высадил группу детей на дороге в Калужской области

8 июня 2023, 17:11
Водитель автобуса высадил группу детей на трассе в Калужской области, сообщает губернатор Владислав Шапша.

Информацию он опубликовал в Telegram, где написал, что экипаж Госавтоинспекции Калуги, патрулируя трассу Калуга — Тула в районе Дугны, заметил большую группу детей на обочине.

Шапша рассказал, что водитель перевозил школьников из Москвы, которые отдыхали в базе отдыха в Калужской области, пишет RT.

По пути возник конфликт между водителем и пассажирами, в результате чего водитель высадил детей и сопровождающих их людей на дороге, а затем уехал.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Агеева.

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