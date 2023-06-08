В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского

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В Законодательном собрании Омской области сегодня, 8 июня, на пленарном заседании официально прекратили полномочия спикера Владимира Варнавского. Политик ушел из жизни 23 мая на 77-м году жизни. Сегодняшнее заседание началось с минуты молчания.
Под председательством Владимира Варнавского прошло около 400 собраний. Последнее он провел 18 мая 2023 года. Политик занимал пост председателя Законодательного собрания с 1994 года, его переизбирали спикером 7 раз подряд.
«Всего было около 400 заседаний под председательством Владимира Алексеевича. Но это лишь внешняя сторона медали. За этим скрывались тысячи встреч, многочасовые дискуссии, бессонные ночи, нервы, сердце, душа Владимира Алексеевича. Все это он пропускал через себя, — выступил с речью вице-спикер Александр Артемов.
В Законодательное собрание Омской области проведут довыборы депутата в связи с кончиной спикера Владимира Варнавского. Имя нового парламентария станет известно в сентябре.