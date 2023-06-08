Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

В Югре продолжаются лесные пожары: 16 очагов возгорания и 5836 га затронуты огнем

8 июня 2023, 07:52
По последним данным окружного департамента недропользования, в Югре продолжаются лесные пожары, и на данный момент зарегистрировано 16 очагов возгорания, охвативших общую площадь в 5836,25 гектаров.

Особое внимание уделяется борьбе с пожарами в заповеднике «Юганский», где два очага возгорания охватили около 200 гектаров охраняемой территории, пишет ФедералПресс. В Нижневартовском районе сейчас активно тушат шесть лесных пожаров, затронувших площадь более 190 гектаров. В Кондинском районе пожарные смогли локализовать все три очага возгорания, но огнем по-прежнему охвачено более трех тысяч гектаров леса.

Специалисты и пожарные продолжают активные действия по тушению пожаров, чтобы предотвратить распространение огня и минимизировать его последствия для природных территорий и населения. Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб и ведомств.

Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора
Сегодня, 08:47
В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года
Сегодня, 10:00