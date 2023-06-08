В Югре продолжаются лесные пожары: 16 очагов возгорания и 5836 га затронуты огнем

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
Особое внимание уделяется борьбе с пожарами в заповеднике «Юганский», где два очага возгорания охватили около 200 гектаров охраняемой территории, пишет ФедералПресс. В Нижневартовском районе сейчас активно тушат шесть лесных пожаров, затронувших площадь более 190 гектаров. В Кондинском районе пожарные смогли локализовать все три очага возгорания, но огнем по-прежнему охвачено более трех тысяч гектаров леса.
Специалисты и пожарные продолжают активные действия по тушению пожаров, чтобы предотвратить распространение огня и минимизировать его последствия для природных территорий и населения. Ситуация находится под постоянным контролем соответствующих служб и ведомств.