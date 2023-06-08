В Югре продолжаются лесные пожары: 16 очагов возгорания и 5836 га затронуты огнем

Особое внимание уделяется борьбе с пожарами в заповеднике «Юганский», где два очага возгорания охватили около 200 гектаров охраняемой территории, пишет ФедералПресс. В Нижневартовском районе сейчас активно тушат шесть лесных пожаров, затронувших площадь более 190 гектаров. В Кондинском районе пожарные смогли локализовать все три очага возгорания, но огнем по-прежнему охвачено более трех тысяч гектаров леса.