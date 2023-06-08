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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Ульяновской области число жертв от отравления суррогатным сидром достигло 21

8 июня 2023, 08:13
По последним данным, число погибших от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 21 человека, как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, пишет Pravda.Ru.

Сейчас в медицинских учреждениях области находятся 44 пострадавших, среди которых две пациентки находятся в реанимации и их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, в начале июня жители нескольких регионов России пострадали от отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области. Общее число пострадавших от отравления в настоящее время составляет 96 человек, смертью 31 из них закончились случаи отравления.

Подозреваемый в производстве контрафактной продукции был задержан, так как в ходе обыска он пытался уничтожить улики. Следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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