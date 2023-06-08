В Ульяновской области число жертв от отравления суррогатным сидром достигло 21

Напомним, в начале июня жители нескольких регионов России пострадали от отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области. Общее число пострадавших от отравления в настоящее время составляет 96 человек, смертью 31 из них закончились случаи отравления.