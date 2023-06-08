В Ульяновской области число жертв от отравления суррогатным сидром достигло 21

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Сейчас в медицинских учреждениях области находятся 44 пострадавших, среди которых две пациентки находятся в реанимации и их состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Напомним, в начале июня жители нескольких регионов России пострадали от отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области. Общее число пострадавших от отравления в настоящее время составляет 96 человек, смертью 31 из них закончились случаи отравления.
Подозреваемый в производстве контрафактной продукции был задержан, так как в ходе обыска он пытался уничтожить улики. Следствие продолжает работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.