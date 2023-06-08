В Таиланде задержан обвиняемый в покушении на российского ресторатора на Пхукете

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Обвиняемый, 49-летний гражданин Казахстана, был задержан у билетных касс, когда он пытался покинуть страну, пишет Pravda.Ru.
По предварительной версии, злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в гражданина России. Пострадавший выжил, но его состояние оценивается как стабильно тяжелое, и он был госпитализирован.
Напомним, в среду, 7 июня, в одном из районов Пхукета вооруженный мотоциклист напал на владельца местного кафе, стреляя в него, после чего скрылся с места преступления. Расследование данного инцидента продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.