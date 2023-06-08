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Published Сегодня, 08:14

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Updated Сегодня, 08:16

В Таиланде задержан обвиняемый в покушении на российского ресторатора на Пхукете

8 июня 2023, 08:14
Сотрудники правоохранительных органов Таиланда задержали подозреваемого в покушении на российского ресторатора на острове Пхукет.

Обвиняемый, 49-летний гражданин Казахстана, был задержан у билетных касс, когда он пытался покинуть страну, пишет Pravda.Ru.

По предварительной версии, злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в гражданина России. Пострадавший выжил, но его состояние оценивается как стабильно тяжелое, и он был госпитализирован.

Напомним, в среду, 7 июня, в одном из районов Пхукета вооруженный мотоциклист напал на владельца местного кафе, стреляя в него, после чего скрылся с места преступления. Расследование данного инцидента продолжается, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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