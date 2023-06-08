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В Сочи хирурги забыли внутри пациентки скальпель

8 июня 2023, 07:43
Врачи одной из больниц Сочи оказались в центре скандала, когда стало известно, что они забыли скальпель внутри пациентки после операции на кишечнике.

Операцию провели зимой у пациентки, страдающей раком. Однако скальпель остался внутри ее тела и был обнаружен несколько месяцев спустя, когда женщина приехала в Екатеринбург на осмотр и ей сделали рентгеновские снимки, пишет 360.

Женщина, находящаяся в четвертой стадии рака, планировала пройти химиотерапию в Екатеринбурге. Она обвинила медицинский персонал в халатности и подала жалобу в Следственный комитет. По словам женщины, врачи не обнаружили рак вовремя, и опухоль на момент обнаружения стала значительной. Следственный комитет назначил проверку данного инцидента.

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