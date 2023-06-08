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В Омской области в 2023 году планируют отремонтировать 6 региональных дорог

8 июня 2023, 06:43
Фото: 1MI
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На эти цели региону одобрили кредит в 1,6 млрд рублей. Работы планируют закончить до конца октября.

В Омской области в 2023 году планируют отремонтировать 6 региональных дорог. Восстановят следующие трассы: Сыропятское — Кормиловка — Калачинск, Называевск — Исилькуль, Крутинка — Называевск, Тобольск — Тара — Томск, Омск — Муромцево — Седельниково, Омск — Одесское — до границы с Казахстаном. Работы планируют закончить до конца октября.

«Работы на этих участках стояли в планах на 2024 год в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Но нам одобрили бюджетный казначейский кредит в размере 1,6 млрд рублей. Благодаря ему сможем отремонтировать дороги и ввести их в эксплуатацию уже в этом году», — рассказал врио губернатора Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выбрали подрядчиков для ремонта городских магистралей за 700 млн рублей. К ремонту участка по улице Думской приступят в этом году, остальные дороги обновят только в 2024 году. Подробнее о ремонте городских улиц в нашем материале.

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#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Кредит#Дороги#Омск#Омская область
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