В Омской области в 2023 году планируют отремонтировать 6 региональных дорог

Ранее Город55 рассказывал, что в Омске выбрали подрядчиков для ремонта городских магистралей за 700 млн рублей. К ремонту участка по улице Думской приступят в этом году, остальные дороги обновят только в 2024 году. Подробнее о ремонте городских улиц в нашем материале.