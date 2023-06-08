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В Омской области уровень дефицита кадров достиг максимума с начала 2023 года

8 июня 2023, 05:14
Фото: Город55
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В мае уровень индекса опустился до 3,1 (при норме 5-7,9) резюме на вакансию.

Эксперты онлайн-сервиса hh.ru выяснили, что с начала 2023 года уровень дефицита кадров в регионе достиг максимума.

Оказалось, что максимальные значения зафиксировали в марте — 4 резюме на вакансию. А уже в мае на одну вакансию приходилось 3,1 резюме, при норме 5-7,9 резюме. Отметим, что это рекордно-низкий показатель с начала года.

Фото: Онлайн-сервис hh.ru

На сегодняшний день самыми дефицитными специалистами стали:

  • медики (на одну вакансию всего 1,6 резюме);
  • специалисты из сферы «Автомобильный бизнес» (1,6);
  • «Рабочий персонал» (2,2);
  • сельское хозяйство (2,3);
  • «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Строительство, недвижимость» (по 2,3);
  • «Производство, сервисное обслуживание», «Добыча сырья» и «Розничная торговля» (по 2,5);
  • «Транспорт, логистика, перевозки» и «Продажи, обслуживание клиентов» (по 2,9);

Однако в регионе по итогам мая сложился и профицит кадров:

  • «Искусство, развлечения, массмедиа» (16,4 резюме на вакансию);
  • «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (14,8);
  • «Высший и средний менеджмент» (10,8);
  • «Административный персонал» (10,6);
  • «Маркетинг, реклама, PR» (10,4);
  • «Юристы» (8,8).

Напомним, что в Омской области сохраняется проблема дефицита участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики и фельдшеров ФАПов. В Росстате отметили, что большинство сотрудников вышло на пенсию, а некоторые перешли в частные клиники.

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