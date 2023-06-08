В Омской области уровень дефицита кадров достиг максимума с начала 2023 года

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Эксперты онлайн-сервиса hh.ru выяснили, что с начала 2023 года уровень дефицита кадров в регионе достиг максимума.
Оказалось, что максимальные значения зафиксировали в марте — 4 резюме на вакансию. А уже в мае на одну вакансию приходилось 3,1 резюме, при норме 5-7,9 резюме. Отметим, что это рекордно-низкий показатель с начала года.
На сегодняшний день самыми дефицитными специалистами стали:
Однако в регионе по итогам мая сложился и профицит кадров:
Напомним, что в Омской области сохраняется проблема дефицита участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики и фельдшеров ФАПов. В Росстате отметили, что большинство сотрудников вышло на пенсию, а некоторые перешли в частные клиники.