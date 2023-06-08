В Омской области начали работу более 500 лагерей для летнего отдыха детей

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что этим летом в Омске будет работать 596 организаций отдыха и оздоровления детей. На сегодняшний день приступили к работе — 505 учреждений.
Отметим, что учреждения обязательно проверяют на соблюдение саннорм, а также качество акарицидной обработки.
«Все оздоровительные учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам», — отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, перед поступлением все дети проходят медосмотр и обследования на кишечную инфекцию и COVID. Тажке у них проверяют наличие вакцинаций в соответствии с возрастом.
Таким образом, приступят к работе в летнюю оздоровительную кампанию: