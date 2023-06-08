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В Омской области начали работу более 500 лагерей для летнего отдыха детей

8 июня 2023, 02:29
Фото: Город55
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В этом году откроется 30 загородных лагерей.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что этим летом в Омске будет работать 596 организаций отдыха и оздоровления детей. На сегодняшний день приступили к работе — 505 учреждений.

Отметим, что учреждения обязательно проверяют на соблюдение саннорм, а также качество акарицидной обработки.

«Все оздоровительные учреждения получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам», — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, перед поступлением все дети проходят медосмотр и обследования на кишечную инфекцию и COVID. Тажке у них проверяют наличие вакцинаций в соответствии с возрастом.

Таким образом, приступят к работе в летнюю оздоровительную кампанию:

  • 30 загородных лагерей;
  • 20 детских лагерей палаточного типа (на базе организаций и учреждений);
  • 15 организованных турпоходов и экспедиций;
  • 531 пришкольный лагерь (с дневным пребыванием детей).
На пришкольные лагеря из бюджетов Омска и области выделили 22 млн рублей
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