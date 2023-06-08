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В Общественной палате Омской области место Ивана Кротта заняла Галина Кудря

8 июня 2023, 11:18
Фото: 1MI
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Галина Кудря является заслуженным учителем России, главой регионального штаба движения «Бессмертный полк», а также директором общественной организации «Поиск».

Новым членом общественной палаты Омской области стала Галина Кудря. Такое решение приняли сегодня, 8 июня, депутаты Законодательного собрания на пленарном заседании.

Галина Кудря в Общественной палате займет место Ивана Кротта, которое освободилось после того, как бывший ректор ОмГПУ занял пост министра образования Омской области. Галина Кудря является заслуженным учителем России, главой регионального штаба движения «Бессмертный полк», а также директором общественной организации «Поиск».

Напомним, что на сегодняшнем заседании в Заксобрании утвердили дату выборов губернатора Омской области и официально прекратили полномочия Владимира Варнавского, который ушел из жизни 23 мая в возрасте 76-и лет.

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#Евгений Игишев#Политика#Заксобрание#Общество#Омск#Омская область
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