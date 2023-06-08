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В Любинском районе Омска грузовой поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину

8 июня 2023, 06:09
Фото: Город55
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Мужчина скончался на месте происшествия.

В пресс-службе Омской транспортной полиции сообщили, что на станции Любинская грузовой поезд сбил насмерть 38-летнего местного жителя.

Оказалось, что мужчина решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, однако не увидел приближающийся грузовой поезд. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но столкновение избежать не удалось. В итоге омич скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент собранные материалы направили в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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