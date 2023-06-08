В Любинском районе Омска грузовой поезд насмерть сбил 38-летнего мужчину

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
В пресс-службе Омской транспортной полиции сообщили, что на станции Любинская грузовой поезд сбил насмерть 38-летнего местного жителя.
Оказалось, что мужчина решил перейти железнодорожные пути в неустановленном месте, однако не увидел приближающийся грузовой поезд. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, но столкновение избежать не удалось. В итоге омич скончался на месте происшествия от полученных травм.
В данный момент собранные материалы направили в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.